Expertin aus Oschatz erklärt aktuelle Trends bei Eheringen

Nordsachsen/Oschatz

In etwa so wichtig wie das Brautkleid sind für die Hochzeitspaare die Trauringe. „Die Ringe sind so individuell wie die Paare“, bringt es Juliane Korpowski, die am Oschatzer Altmarkt eine Goldschmiede führt, auf den Punkt. Die seit mehreren Jahren hohen Goldpreise würden bei der Wahl der Ringe schon eine Rolle spielen, erzählt sie. Möglicherweise sei deshalb Titan derzeit gefragter als früher.

Juliane Korpowski bei der Arbeit. Quelle: Axel Kaminski

Doch nicht nur bei den Materialien gäbe es Trends und Klassiker. „Als ich vor knapp 15 Jahren angefangen hatte, konnten die Ringe nicht breit genug sein“, erinnert sich die Goldschmiedemeisterin. Jetzt seien wieder „klassische Breiten“ von um die vier Millimetern stark gefragt. Und seit etwa drei Jahren spielten Ringe mit schwarzen Anteilen eine Rolle.

„Mein Mann und ich haben drei Paar Ringe und wechseln immer mal“

Für Juliane Korpowski gibt es unter den rund 1000 Ringen, die sie anbietet, nicht den einen Favoriten. „Mein Mann und ich haben drei Paar Ringe und wechseln immer mal“, erzählt sie. Der allergrößte Teil der Paare lege großen Wert auf Ringe mit Gravur. Was graviert werde, unterliege ebenfalls Trends. Klassiker sind dabei das Hochzeitsdatum oder die Vornamen der Brautleute.

Gefragt seien mittlerweile auch die Fingerabdrücke des Partners. Mit ihnen lässt sich sozusagen der Ringtausch bei der Hochzeit dauerhaft einfangen. Gern werden auch zweiteilige Sprüche graviert, an denen man sich dann gemeinsam erfreut.

Es gibt Beratungsbedarf

Die Vielzahl der Formen, Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten macht eins klar: Es gibt Beratungsbedarf. Etwas Zeit sollte man sich dafür nehmen. „Meist sind die Paare bei diesen Absprachen sehr entspannt und finden gemeinsam ihre Ringe“, erklärt Juliane Korpowski.

Von Axel Kaminski