Nordsachsen

Wenn es klappt, dann wird er an seinem ersten Tag im Bundestag von der Kuppel aus in den Plenarsaal blicken und mit Demut den neuen Job angehen. Wenn es nicht klappt, ist es zwar schade, aber auch vollkommen okay, denn von Dauer soll das ja ohnehin nicht sein.

Martin Richter ist der Kandidat der FDP Nordsachsen zur Bundestagswahl. Er, der für eine Amtszeitbegrenzung für Abgeordnete einsteht und maximal zwei Legislaturen machen würde, braucht so einen Posten weder fürs Auskommen noch die Reputation. Er ist nicht scharf auf eine bedeutungsschwere Visitenkarte oder ein Büro im Regierungsviertel. Lieber will er vor Ort sein. „Die eigentliche Arbeit eines Abgeordneten findet im Wahlkreis mit und für die Menschen statt“, sagt Martin Richter.

Aufgewachsen in Brandenburg

Geboren in Schwedt und aufgewachsen in Brandenburg an der Havel wollte er immer Soldat werden. Schon den kleinen Jungen, der Martin Richter einmal war, hat das Militär fasziniert – vor allem als er die Militärhubschrauber über die Havel fliegen sah. Nach Wiedervereinigung und dem neuen Frieden und der Freiheit, kamen die Balkankriege. „Dass sich Deutschland dort auch militärisch engagiert hat, fand ich überaus wichtig und richtig“. Den Mann, der Martin Richter heute ist, hat das Militär geprägt. Unter anderem auch mit Auslandseinsätzen. „Die Zeit hat mich sehr geprägt, auch in der Lebensfreude“, sagt er.

Der 42-Jährige möchte seinen Kindern – eine 13 Jahre alte Tochter und ein neun Jahre alter Sohn – eine Welt hinterlassen, die ihnen Möglichkeiten bietet. „Ich möchte ihnen eine ähnliche, wenn nicht sogar bessere Freiheit hinterlassen als ich sie heute habe“. Den Diplom-Pädagogen, der seit fünf Jahren im Ausbildungskommando ist, beschäftigen dabei vor allem Bildungsfragen, es sind letztlich Bildungssystemfragen. „Bildung ist der Schlüssel zu allem“, ist der Berufssoldat überzeugt. Verbote würden nichts nützen, um zum Beispiel die großen Fragen der Zeit zu bewältigen. Hier brauche es die beste Bildung.

„Landpflanze“ lebt aus Liebe in der Stadt

Als „Landpflanze“, wie Martin Richter sich selbst bezeichnet, ist es ihm eine Herzensangelegenheit, sich für ländliche Regionen einzusetzen. „Der ländliche Raum ist die Brennstoffzelle unseres Landes“, ist er überzeugt. Da aber seine Frau „Stadtpflanze“ ist, lebt die Familie seit 15 Jahren in Leipzig – Martin Richter hat seinen Garten, wo er Entspannung findet. Oder er werkelt an dem alten Haus. Als die Idee mit der Kandidatur aufkam, hat der Familienrat darüber befunden.

„Ich bin kein Politiker. Ich bin Familienvater und ich bin Berufssoldat, der gestalten will. Ich bin kein Parteisoldat“, sagt Martin Richter. Er gilt als einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt, was ihn durchaus auch streitbar macht. „Aber genau das brauchen wir wieder – vernünftige Auseinandersetzung mit allen Positionen. Nur so können wir doch auch Lösungen finden, mit denen wir als Gesellschaft gut leben können“, sagt er. Richter gilt darüber hinaus aber auch als überaus zielstrebig, analytisch und all das will er für die Region in den Bundestag tragen.

Von Christine Jacob