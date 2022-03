FDP nominiert Falk Zschäbitz für OBM-Wahl in Oschatz

Oschatz/Mügeln

Jetzt ist es offiziell: Die FDP hat Falk Zschäbitz für die Wahl zum Oberbürgermeister in Oschatz nominiert. Bei der Veranstaltung des Ortsverbandes am Donnerstagabend in Mügeln sprachen alle Wahlberechtigten dem 43-Jährigen ihr Vertrauen aus. Zuvor hatte sich Zschäbitz, der bereits seit 13 Jahren im Stadtrat der Großen Kreisstadt sitzt, den Mitgliedern mit seinen Zielen vorgestellt.

Mehr Bürgerbeteiligung gewünscht

So will der Bewerber, der am 12. Juni für FDP und Freie Wähler antritt, den Einwohnern mehr Möglichkeiten zur Beteiligung bieten. Außerdem solle die Stadtverwaltung zu einem „zugewandten und modernen Dienstleister“ werden. „Es ist wichtig, gerade für Berufstätige, dass mehr Behördengänge auf elektronischem Weg erledigt werden können“, findet der Bewerber.

Familienfreundlichkeit und Vision für Oschatz

In seinem Wahlprogramm setzt Falk Zschäbitz auf Familienfreundlichkeit: Bestehende Strukturen für Betreuung sowie Kinder- und Jugendarbeit sollen erhalten werden, außerdem werde er den Neubau einer Kita im Fliegerhorst, einer zweizügigen Grundschule sowie einer modernen Drei-Feld-Sporthalle forcieren. In seiner Vision für Oschatz, die er ab sofort auch auf einer eigens eingerichteten Internetseite unter falk-zschaebitz.de vorstellt, steht auch ein Bikepark im ehemaligen Motocross-Gelände.

Fokus auch auf Ortsteile

Außerdem nennt der Kandidat die Förderung von Wohnungsbau, Wirtschaft und öffentlichem Verkehr sowie Feuerwehren als Ziele. Dabei gehe es auch um die Ortsteile von Oschatz, die vor allem durch Ehrenamtliche in Vereinen belebt werden und Unterstützung erhalten sollen, so der 43-Jährige.

Bisher vier weitere Konkurrenten im Wahlkampf

Falk Zschäbitz ist beruflich als Busfahrer und stellvertretender Disponent tätig, als Stadtrat und im Fußball ehrenamtlich aktiv. Er lebt mit seiner Partnerin und dem Sohn in Merkwitz. Bei der Wahl zum Oschatzer Oberbürgermeister tritt er gegen die Einzelbewerber Jens Müller, Ilka Pohl, David Schmidt und Danny Kaschel an.

Von Jana Brechlin