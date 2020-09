FSV Oschatz sucht Nachwuchskicker in Grundschulen und Kitas

Oschatz

In Sachen Nachwuchs geht der FSV Oschatz in die Offensive – soll heißen, an die Grundschulen der Region. Denn dort, so Nachwuchsbetreuer Thomas Grundmann, warten die potenziellen Bundesligastars von morgen. An der Grundschule zum Bücherwurm nutzen er und Sören Schade jetzt den Sportunterricht der 1. und 2. Klassen, um Jungen als auch Mädchen für den Umgang mit dem runden Leder zu begeistern. „Wir freuen uns, dass Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit der Schulleiterin Anke Wiesner und den Fachlehrerinnen dieser Weg eingeschlagen werden konnte“, so Thomas Grundmann.

Disziplin kann man nicht einkaufen

Bevor es mit einigen Übungen und einem kleinen Testspiel gleich zu Tagesbeginn losging, sortierten die Trainer schon einmal vor. Wer interessiert sich überhaupt nicht für Fußball, wer kickt bereits in einem Verein, wer könnte es sich vorstellen? Auf dieses Weise trennt sich schon ein wenig die Spreu vom Weizen. Doch damit ist noch längst nicht gesagt, dass auch die geeigneten Kids im Training landen. Im Gegensatz zu Trikots, Bällen und Schienbeinschonern kann man nämlich Ausdauer, Disziplin und Teamgeist nicht einkaufen. Und ob das ausgeprägt ist oder noch antrainiert werden muss, stellt man bisweilen schon in der Kita fest.

Training im Stadion

Für Sören Schade und Thomas Grundmann ist das Tingeln durch die Einrichtungen Grundlage für den Trainingsbetrieb. Eltern, deren Steppkes das Potenzial und die Lust haben, im Verein zu spielen, können sich wie folgt an den Verein wenden. Für die F- und G-Jugend ist Ansprechpartner Thomas Grundmann erreichbar unter der Telefonnummer 0173 8843389, Sören Schade obliegt die E-Jugend, er ist erreichbar unter der Nummer 0172 5142328. Weitere Kontaktmöglichkeiten bestehen via E-Mail an nachwuchs@fsv-oschatz.de, auf der Internetseite www.fsv-schatz.de, Facebook und Instagram. Trainiert wird montags in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Stadion, Merkwitzer Straße 18b in Oschatz

Von Christian Kunze