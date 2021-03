Facharzt übernimmt Coronatests in Oberschule Wermsdorf

Wermsdorf

Wenn „negativ“ zur guten Nachricht wird: Bei Coronatests an der Wermsdorfer Oberschule konnte am Dienstag für alle Teilnehmer Entwarnung gegeben werden. Niemand sei positiv gewesen, hieß es im Anschluss an die Testung. Durchgeführt wurde diese von Gerd Liebig, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der Ambulanz des Fachkrankenhauses Hubertusburg. Schon am Donnerstag wird erneut in der Schule getestet – dann mit Selbsttests, deren Anwendung für alle Pflicht ist.

Mehr Sicherheit für Schüler und Lehrer

Nach der abgeschlossenen Testaktion herrschte erst einmal Erleichterung. „Das bringt uns ein Stück weit mehr Sicherheit“, sagte Schulleiterin Kerstin Krause angesichts der negativen Ergebnisse. Gerade weil es unter dem schulischen Personal auch Menschen mit gesundheitlichen Risiken gebe, seien die Tests wichtig. Deshalb sei sie froh, dass mit der Einführung der Selbsttests klare Regeln gelten: „Wer den Test verweigert, darf das Schulhaus nicht betreten.“

Krankenhaus unterstützt Strukturen

Am Dienstag konnte die Oberschule auf Hilfe von Profis setzen: Das Leipziger St. Georg, das im Fachkrankenhaus Hubertusburg ein Ambulanzzentrum betreibt, stellte einen Arzt und eine Helferin zur Verfügung. Seit September ist der Mediziner Gerd Liebig an zwei Tagen pro Woche vor Ort in Wermsdorf, um hier HNO-Untersuchungen durchzuführen. So lange gibt es auch die Kopfschmerzsprechstunde der Neurologie in der Ambulanz.

Kurze Wege in der Region

„Wir wollen damit die Grundversorgung der Region unterstützen und den Patienten kurze Wege ermöglichen“, sagte Gerd Liebig, der nun zum Testarzt an der Oberschule wurde. Für den Fall eines positiven Ergebnisses, werde anschließend ein PCR-Test durchgeführt, der letzte Sicherheit bringen soll, sagte er. Das wurde allerdings – zum Glück – nicht nötig.

Tipps vom Mediziner

Zwar waren die Teilnehmer bereits vorher über den Ablauf informiert worden und mussten unterschriebene Aufklärungsbögen abgeben, Liebig nahm sich dennoch die Zeit, noch einmal kurz auf alle einzugehen, die auf dem Stuhl zur Testung Platz nahmen. „Am besten ist es, die Augen aufzulassen und einfach weiter zu atmen. Und wenn etwas ist, ruhig „stop“ sagen“, ermunterte er Schüler und Schülerinnen.

„Zum Glück schnell vorbei“

Wie die Kinder und Jugendlichen waren auch die Lehrer zum Test angetreten. Über das Prozedere herrschte allgemeine Einigkeit: „Das ist schon unangenehm, aber zum Glück schnell vorbei.“ Kein Wunder, denn für einen korrekten Abstrich musste der Arzt das Wattestäbchen tief in den Nasengang einführen. Dafür gab es anschließend stets Lob vom Profi: „Super gemacht!“

Von Jana Brechlin