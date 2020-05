Fachkrankenhaus Hubertusburg fährt Betrieb wieder hoch

Wermsdorf

Stationen und Wartezimmer im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf waren in den vergangenen Wochen teils deutlich leerer als üblich. Nun soll es wieder voller werden. Das Haus, das zum Leipziger Klinikum St. Georg gehört, hatte wie viele anderen Einrichtungen auch Platz geschaffen für eventuelle Corona-Patienten, beziehungsweise für Patienten aus anderen Kliniken, damit dort ausreichend Covid-19-Patienten hätten betreut werden können.

Tageskliniken blieben zu

„Über die Hälfte aller Betten war frei, auch die Tageskliniken in Riesa und Torgau waren geschlossen“, bestätigt Unternehmenssprecherin Manuel Powollik. Die Mitarbeiter haben sich währenddessen in andere Bereiche, etwa auch für einen Einsatz in der Intensivmedizin eingearbeitet.

Kleiner Gruppen auf Station

In ganz Sachsen haben Krankenhäuser damit begonnen, schrittweise wieder zum üblichen Arbeitsalltag zurückzukehren. Auch in Wermsdorf ist das so. „Diese Woche wird der Betrieb langsam wieder hochgefahren unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen“, kündigt die Sprecherin an. Auch die Tageskliniken würden ihren Betrieb wieder beginnen, allerdings unter veränderten Bedingungen, etwa in kleineren Gruppen.

Normalbetrieb noch nicht möglich

Die geltenden Einschränkungen werden aber auch in den Wermsdorfer Kliniken noch länger spürbar sein, zudem gilt für Mitarbeiter und Patienten ein erhöhter Aufwand im täglichen Klinikablauf. „Bis auf Weiteres wird ein ’Normalbetrieb’ sicherlich nicht möglich sein“, betont auch Manuel Powollik. So gelte es, weiterhin die eingeschränkten Besucherregelungen und verstärkten Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Das Ergotherapiezentrum im Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf. Quelle: Christian Neffe

Test für Personal und Patienten

Dazu gehören auch Corona-Tests für Patienten und Personal. Beide Gruppen würden größtmöglich getestet, besonders jene, die in den Bereichen mit häufig wechselndem Patientenkontakt tätig sind – wie in der Ergo- und Physiotherapie – sowie auf den Intensivstationen. Bis die Ergebnisse vorliegen, werden die Patienten isoliert.

Von Jana Brechlin