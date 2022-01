Fällen oder erhalten: Dahlener Schloss-Linden bleiben weiter Zankapfel

Dahlen

Linden tragen für gewöhnlich keine Äpfel, aber die beiden Linden vor dem Eingang zum Dahlener Schloss scheinen reichlich Zankäpfel zu tragen. Seit drei Jahren nun gibt es einen verschärften Disput zwischen der Stadt Dahlen als Schlossbesitzerin und der Denkmalpflegebehörde. Zankapfel sind die beiden Linden selbst.

Denkmalbehörde für Erhalt

Stadtrat Steven Klose fragte in der Sitzung am Donnerstag wie denn der Stand der Dinge bei den Linden vor dem Schloss sei. Hintergrund sind die unterschiedlichen Auffassungen zum Erhalt der Bäume, die inzwischen ein stattliches Alter haben. Die Denkmalbehörde plädiert für den Erhalt der Bäume. Immerhin sind sie ein Bestandteil der Lindenallee des Schlosses in Richtung Kirschberg. Beim Blick aus dem Haupteingang ist die Allee noch schön zu sehen.

Stadt sieht Gefahren

Einen ganz anderen Standpunkt hat die Stadt Dahlen. „Die Bäume sind eine große Gefahr für die Verkehrssicherheit auf der Staatsstraße 24, sie sind teilweise krank und beschädigen die Schlossmauer“, sagte Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe. Aus diesem Grund plädieren er sowie die Mitglieder des Schloss- und Parkvereins für eine Fällung der Bäume und eine mögliche Neupflanzung von zwei Jungbäumen.

Seit drei Jahren gibt es keine Einigung und spätestens seit der Straßenbauarbeiten in der Schlossstraße kosten die beiden Bäume die Stadt auch richtig Geld durch Gutachten und Sicherungsarbeiten.

In der Spätgotischen Schlossanlage in Dahlen wurde 1763 Geschichte geschrieben. Preußen König Friedrich II der Große unterzeichnete die Schlussakte des Friedensabkommens zum siebenjährigen Krieg. Bei einem Brand im Jahr 1973 wurde das Schloss zerstört und verfiel als Ruine. Der Schloss- und Parkverein Dahlen e.V arbeitet seit 2009 für den Erhalt und Wiederaufbau des Schlosses. Mittlerweile ist das Schloss Dahlen mit seinen Veranstaltungen wieder ein attraktiver Anziehungspunkt für Besucher von Nah und Fern. Quelle: Wolfgang Sens

„Vielleicht werden wir auch bald vor vollendeten Tatsachen stehen“, erklärte der Dahlener Bürgermeister den Stadträten. Damit deute er nicht etwa eine heimliche Fällaktion der beiden Bäume an, sondern einen nahen natürlichen Tod der beiden Linden. „Wir haben ein Gutachten anfertigen lassen, welches besagt, dass die beiden Bäume keine größere Lebenserwartung mehr haben. Ein Baum war auch schon im Grenzbereich der Standsicherheit“, erklärt Matthias Löwe.

Verkehrssicherheit fehlt

Dem Dahlener Bürgermeister ist in diesem Jahr zusätzlich ein Schreiben vom Schloss- und Parkverein zugegangen, in dem der Verein jegliche Verantwortung im Rahmen der Nutzung der Schlossanlage abgibt.

„Mein nächster Schritt wird folgender sein, dass ich als Vertreter der Stadt und Verantwortlicher für die Verkehrssicherheit ein Schreiben aufsetze, in dem ich mitteile, dass die Verkehrssicherung an der Stelle nicht gegeben ist“, so Löwe. In der Endkonsequenz gibt es Überlegungen, den betroffenen Bereich einzuzäunen. Der Fußweg darf an der Stelle nicht mehr genutzt werden. „Wir müssen mit der Straßenverkehrsbehörde reden, ob dort an die Staatsstraße 24 eine Ampel hin muss und so weiter“, sagt Löwe.

Ersatzpflanzung angestrebt

Ihm wäre es von Anfang an lieber gewesen, die beiden Linden zu entfernen, einen guten Zustand im Fußwegbereich herzustellen und zwei neue Bäume zu pflanzen. In den nächsten Tagen soll aus dem Dahlener Rathaus ein entsprechendes Schreiben ans Landratsamt abgehen. „Ich denke, dass ich bei diesem Vorgehen auch den Dahlener Stadtrat hinter mir habe. Es sind seit 2019 drei Jahre vergangen. Es hat sich nichts getan. Jetzt ist es Zeit, dass sich etwas bewegen muss“, sagte der Bürgermeister.

Von Hagen Rösner