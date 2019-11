Fällung der Linde an der Alten Wache in Oschatz: Information im vorab sinnvoll

Oschatz

Im Jahr 1892 wurde das Ballett „Der Nussknacker“ von Tschaikowski uraufgeführt, in Hamburg raffte die Cholera viele Menschen dahin: Vor 127 Jahren wurde auch die Linde an der Alten Wache in Oschatz gepflanzt, auf dem Grundstück befindet sich heute eine Filiale der Sparkasse Leipzig.

Diese Linde soll am Donnerstag gefällt werden. Die Sparkasse als Eigentümer des Grundstückes begründet diesen Schritt damit, dass der alte Baum vertrocknet ist, umstürzen und somit zur Lebensgefahr für Passanten werden könnte. Wenn diese Gefahr besteht, muss gehandelt werden.

Das ist nachvollziehbar, wird aber dennoch auch auf Unverständnis stoßen. Denn hier handelt es sich nicht um irgendeine Linde, sondern um einen geschichtsträchtigen Baum, in dessen Schatten sich Generationen von Oschatzern ausgeruht haben.

Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass die Sparkasse bereits im vorab in die Offensive geht und über die Fällaktion informiert. Das ist sinnvoller, als erst dann zu reagieren, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist und die Emotionen hochkochen.

Diese Taktik sollte Schule machen. Zumal die Sparkassen-Linde nicht der letzte, Ende des 19. Jahrhunderts gepflanzte Baum in Oschatz sein wird, der gefällt werden muss.

E-Mail: f.hoeruegel@lvz.de

Von Frank Hörügel