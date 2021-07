Fälscher-Paar aus Oschatz muss hinter Gitter

Oschatz

Ihre drei Kinder im Alter von 11, 15 und 17 Jahren müssen demnächst mehrere Monate ohne Eltern auskommen. Melanie K.* (38) und Sven K.* (39) wurden am Dienstag von Richter Dr. Jörg Burmeister in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau wegen gemeinschaftlicher Urkundenfälschung zu Freiheitsstrafen von sechs und sieben Monaten verurteilt – ohne Bewährung.

Die Straftaten liegen etwa zwei Jahre zurück. Die Familie war damals aus Gera nach Oschatz gezogen. Angeblich, um sich aus ihrem kriminellen Freundeskreis zu lösen. Staatsanwalt Marek Ressel warf dem Ehepaar vor, dass sie am 17. Juli 2019 eine Arbeitgeberbescheinigung gefälscht hatten, um den Wohnungsvermieter in Oschatz in Sicherheit zu wiegen. Tatsächlich existierte jedoch gar kein Arbeitsverhältnis. Reichlich zwei Monate später soll das Paar am 23. September 2019 bei der Stadt Oschatz eine Wohnungsgeberbestätigung mit gefälschtem Datum vorgelegt haben – da die Anmeldefrist verstrichen war. Bei der Beweisaufnahme bestätigten sich die Vorwürfe.

Was auf den ersten Blick wie Bagatelldelikte anmutete, bekam angesichts des Vorstrafenregisters der Eheleute ein anderes Gewicht. Im Bundeszentralregister (BZR) sind für Melanie K. sechs Vorstrafen registriert – wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und mehrmals wegen Betruges. Zuletzt kassierte die Blondine im Mai 2019 in Gera eine Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Bei Sven K. finden sich im BZR sogar 14 Einträge – unter anderen wegen Beleidigung, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und ebenfalls mehrmals wegen Betruges. Auch er befindet sich noch in der Bewährungsfrist der letzten Freiheitsstrafe.

Staatsanwalt Ressel forderte für Melanie K. eine Freiheitsstrafe von sechs und für Sven K. von sieben Monaten.

Die Verteidiger der Angeklagten plädierten für Freispruch. Begründung: Bei den Dokumenten habe es sich nur um Kopien gehandelt, weshalb es sich nicht um Urkundenfälschung handele.

Richter Burmeister folgte dieser Argumentation nicht. „Das Fass ist übergelaufen. Sie haben in der Vergangenheit genug Denkzettel bekommen“, wandte er sich nach der Urteilsverkündung an die beiden Angeklagten.

* Namen der Angeklagten geändert

Von Frank Hörügel