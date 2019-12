Oschatz

Bei einem Unfall ist am frühen Sonnabendmorgen in Oschatz eine Fahranfängerin verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war die junge Frau (Jahrgang 2000) auf der S 31 in Oschatz, Richtung Naundorf, in Höhe eines Firmengeländes mit ihrem Auto von der Straße abgekommen.

Fahrerin wird in Klinik gebracht

Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin wurde zur Behandlung in die Collm-Klinik gebracht.

Von LVZ