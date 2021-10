Fahrer bei Unfall zwischen Mahlis und Lampersdorf schwer verletzt

Mahlis/Lampersdorf

Ein Lkw-Fahrer ist am Sonnabend bei einem Unfall zwischen Mahlis und Lampersdorf schwer verletzt worden. Der 23-Jährige war mit seinem Mercedes-Lkw samt Kipper gegen Mittag auf der Staatsstraße 38 aus Wermsdorf kommend in Richtung Oschatz unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und mit seinem Laster gegen mehrere Bäume prallte. Die Unfallursache ist nach ersten Angaben der Polizei noch unklar und wird weiter untersucht.

Laster-Front wird völlig zerstört

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die Front des Lkw war völlig zerstört, mehrere Fahrzeugteile verteilten sich um Umfeld.

Die Fahrerkabine wurde durch den Aufprall völlig zertrümmert. Quelle: Sven Bartsch

Neben Notarzt, Rettungssanitätern und Polizei waren auch die Feuerwehren Mahlis und Wermsdorf vor Ort. Die Wermsdorfer rückte mit 14 Kameraden aus, die Mahliser mit neun Helfern. „Wir wurden alarmiert, um den Fahrer aus der Kabine zu befreien“, sagte Einsatzleiter Holger Oehmichen von der Mahliser Wehr.

Nachdem die Feuerwehr den Verletzten befreit hat, konnte eine Spezialfirma den Laster bergen. Quelle: Sven Bartsch

Mit Spezialwerkzeug Verletzten befreit

Man habe hydraulisches Spreizgerät eingesetzt, um die Tür in der völlig verzogenen Karosserie zu öffnen, so Oehmichen. Nachdem der Verletzte so geborgen werden konnte, brachte der angeforderte Hubschrauber den 23-Jährigen auf schnellstem Weg zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Rund 50 000 Euro Sachschaden

Bei dem Unfall hatte sich die Schüttgutladung des Lasters über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die Straße ist aktuell noch bis einschließlich Montag voll gesperrt, da sie noch nicht beräumt ist, teilt die Polizei mit. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Sachschaden wurde von der Polizei mit rund 50 000 Euro beziffert.

Von Jana Brechlin