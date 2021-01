Oschatz

In Oschatz war am Sonntag gegen 13 Uhr ein Kleintransporter auf der Riesaer Straße in Richtung Kleinragewitz unterwegs. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und erst an einem Baum zum Stehen. Ein Mann hatte das beobachtet und die Polizei informiert, nachdem der Fahrer das Fahrzeug und den Unfallort verlassen hatte. Er blieb offensichtlich unverletzt.

Fahndungserfolg

Die Polizei konnte den Fahrzeughalter ermitteln. Der gab an, dass sein Frau gefahren sei. Weder der Halter noch seine Frau seien im Besitz einer Fahrerlaubnis, teilte das Polizeirevier Oschatz auf Anfrage mit. Die Polizei ermittelt.

Von lvz