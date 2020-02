Fahrkartenautomat in Dahlen aufgebrochen – zwei verdächtige Eilenburger gefasst

Dahlen/Eilenburg

Nachdem in Dahlen ein Fahrkartenautomat aufgebrochen wurde, hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst. Es handelt sich um zwei bereits polizeibekannte Eilenburger, eine Frau und einen Mann.

Die Bundespolizei Leipzig wurde in der Nacht zum Sonntag, kurz vor ein Uhr, über den Fahrkartenautomatenaufbruch am Haltepunkt Dahlen informiert. Da in der Nähe gerade ein Hubschrauber der Bundespolizei einen Überwachungseinsatz flog, wurde der Helikopter sofort nach Dahlen geschickt. Zeitgleich starteten auch alarmierte Streifen der Bundespolizei sowie Beamte des Polizeireviers Oschatz in Richtung Dahlen.

Fahrzeug entdeckt

Die Hubschrauberbesatzung habe dann am Haltepunkt ein Fahrzeug entdeckt und verfolgt, welches dort gerade wegfuhr, teilte die Bundespolizei mit. Zudem seien die eingesetzten Streifenwagen am Boden von der Hubschrauberbesatzung zu dem Auto dirigiert worden. Eine Streife der Polizei stoppte das Fahrzeug schließlich kurz vor Oschatz und nahm die beiden aus Eilenburg stammenden und bereits polizeibekannten Insassen fest. Dabei handele es sich um eine 41 Jahre alte Frau sowie einen 32 Jahre alten Mann.

Bei der Kontrolle des Autos fanden die Beamten im Kofferraum noch Hebelwerkzeuge, die als Beweismittel sichergestellt wurden.

Ermittlungen laufen

Gegen die beiden Verdächtigen laufen nun Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls, berichtete die Bundespolizei weiter. Gegen die Frau werde zudem ein Verfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Aktuell werde außerdem noch geprüft, ob die beiden auch für weitere Automatenaufbrüche verantwortlich sind.

Automatensprengung in Delitzsch

In Delitzsch haben derweil am Montag Unbekannte einen Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Die Tat wurde erst im Verlauf des Vormittags gemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Geldkassette wie auch die Fahrkartenrolle haben sich nach ersten Erkenntnissen noch im Gerät befunden. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.

Am Unteren Bahnhof in Delitzsch wurde ein Fahrkartenautomat aufgesprengt. Quelle: Mathias Schönknecht

Die Polizei sperrte Teile des Bahnsteigs ab. Sprengstoffexperten untersuchten den Automaten und die angrenzende Bahnstrecke auf weitere Sprengmittel. Dazu musste der Bahnverkehr in der Zeit von 12.30 bis 12.50 Uhr unterbrochen werden. Betroffen waren sowohl regionale als auch überregionale Verbindungen. Durch Delitzsch führen unter anderem ICE- und IC-Verbindungen.

Gegen die unbekannten Täter wurde ein Verfahren wegen „Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion“ eingeleitet.

Straftaten in der Region

In der Region Leipzig kam es zuletzt immer wieder zu Sprengungen von Fahrkartenautomaten. So meldete die Polizei beispielsweise in den vergangenen Tagen auch in Leipzig zwei Fälle mit hohem Sachschaden – 30 000 Euro bei einer Sprengung eines Automaten der Leipziger Verkehrsbetriebe im Stadtteil Schönefeld, 15 000 Euro bei der Sprengung eines Automaten der Deutschen Bahn im Stadtteil Liebertwolkwitz.

Von LVZ