Oschatz

Aus einem verkehrsberuhigten Bereich der Dr.-Külz-Straße in Oschatz fuhr Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer auf die Straße. Dabei beachtete der Mann einen von links kommenden Mazda nicht, am Steuer saß ein 70-jähriger Mann. Auto und Fahrrad stießen zusammen.

Radfahrer mit Alkohol unterwegs

Der Radfahrer stürzte, verletzte sich schwer und wurde in eine Leipziger Klinik gebracht. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme fest, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, informierte die Polizeidirektion Leipzig. An Auto und Rad entstand ein Schaden in Höhe von rund 4100 Euro.

