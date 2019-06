Oschatz

Im Oschatzer Stadtteil Fliegerhorst ist am Samstagmittag ein 51 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann gegen 12.30 Uhr auf der Straße Am Wüsten Schloss unterwegs und wollte die Wermsdorfer Straße überqueren. Dabei wurde er von einem Ford erfasst. Aufgrund des Aufpralls schleuderte der Radfahrer gegen einen im Gegenverkehr fahrenden Mercedes. Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Während der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass der 29 Jahre alte Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so die Polizei weiter. Gegen den jungen Mann werde nun wegen fahrlässiger Tötung und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

