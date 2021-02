Oschatz/Dresden

„Seit zehn Wochen sind wir im Lockdown, haben keine Einnahmen. Im Frühjahr waren es schon sechs Wochen. Wir kriegen keine Unterstützung. In vielen Branchen gibt es jetzt Lockerungen – bei den Fahrschulen in Sachsen nicht. Es wird Zeit, dass wir die Initiative ergreifen“, sagt Frank Boden von der gleichnamigen Fahrschule aus Oschatz. Er und Vertreter von rund 250 weiteren Fahrschulen demonstrierten am Freitag ab 10 Uhr in Dresden an der Pieschener Allee mit einem Autokorso.

Demo Fahrschulen aus Sachsen in Dresden Quelle: privat

Neben Kollegen der Fahrschule Boden waren auch die Inhaber der Fahrschule Schuster aus Dahlen und der Fahrschule Lempe aus Oschatz vor Ort. „Während Fahrschulen in anderen Bundesländern weiter arbeiten durften, hatten wir seit dem 14. Dezember totales Berufsverbot – trotz Hygienekonzept und exakter Nachverfolgung“, bedauert der Oschatzer Fahrlehrer. „Wir wollen erreichen, dass auch die Fahrschulen wieder arbeiten dürfen!“ Nicht nur am vergangenen Freitag, sondern auch am 5. Februar gab es eine solche Demo. „Wir fordern eine sofortige Öffnung der Fahrschulen im Freistaat!“

Von Kristin Engel