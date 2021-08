Falkner stellt Laaser Knirpsen schützenswerte Vögel vor

Laas

Tanja, Stella, Max und Hera waren am Donnerstag viel bestaunte Gäste in der Kita „Kinderland“ in Laas. Dabei handelte es sich nicht um die Neuzugänge, sondern um einen sibirischen Uhu, einen Kamtschatka-Riesenseeadler und zwei Weißkopfseeadler. Hans-Peter Schaaf, der als Falkner und Tiertrainer auf dem Jagdfalkenhof am Schloss Proschwitz arbeitet, stellte den Kindern die größte europäische Eulenart und die Greifvögel vor.

Streicheleinheiten für die Tiere

Wer mochte, durfte deren Gefieder streicheln. Dass die Kinder den Begriff Spannweite vielleicht nicht kannten oder mit den Maßangaben nichts anzufangen wussten, war kein Problem. Wer gesehen hatte, wie Stella ihre Flügel ausbreitete, wird davon beeindruckt gewesen sein, auch wenn 2,80 Meter eine abstrakte Größe bleiben.

Falkner Hans-Peter Schaaf hatte viel zu erzählen. Quelle: Axel Kaminski

Beeindruckende Vorführung

Im freien Flug konnten die Kinder die Vögel wegen der begrenzten Außenfläche und des benachbarten Maisfeldes zwar nicht erleben. Aber was ihnen, teils ganz aus der Nähe, gezeigt wurde, beeindruckte sie offensichtlich.

Die Vorführung war Bestandteil der Mittelalterwochen im „Kinderland“. In deren Rahmen hatten die Kinder schon Wappen für ihre Gruppen entworfen, aus Verpackungsmaterialien eine Burg gebastelt, über Ritter und Prinzessinnen gesprochen und Bilder dazu gemalt. Höhepunkt dieser thematischen Wochen wird der Besuch von Schloss Hartenfels in Torgau am 1. September sein.

Falkner Hans-Peter Schaaf beeindruckte die Kinder mit seinen Vorführungen. Quelle: Axel Kaminski

Von Axel Kaminski