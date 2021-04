Falsche Paket-SMS: Polizei warnt nach Betrugsversuchen in der Collm-Region vor neuer Masche

Collm-Region

In Wermsdorf häufen sich die Anrufe, bei denen sich Unbekannte mit osteuropäischem Akzent als Techniker ausgeben (LVZ berichtete). Eine Betrugsmasche, um sich sensible Daten zu erschleichen, hatte Jan Müller, Leiter des Oschatzer Polizeireviers, erklärt, es trete vermehrt auf, dass Betrüger sich per Telefon meldeten.

Mutmaßliche Telefonbetrugsversuche auch in Dahlen

Die beschränken sich nicht auf die Gemeinde Wermsdorf, auch aus Dahlen erreichten die Redaktion danach Hinweise auf diese unerwünschte Praxis. „Diese Phänomene treten im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Leipzig auf. Also sowohl im Stadtgebiet Leipzig als auch in den umliegenden Landkreisen inklusive Nordsachsen“, bestätigt Dorothea Benndorf von der Polizeidirektion auf Nachfrage.

Die Polizei berichte daher regelmäßig zu Vorfällen, die sich zu Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick, falschen Gewinnspielversprechen oder auch falschen Polizeibeamten gesellen.

Unerwünschte Anrufe erfolgen meist in Wellen

Oft agierten die Täter aus dem Ausland heraus. Vor Ort würden dann Abholteams eingesetzt, um etwa erschlichenes Geld in Empfang zu nehmen. Laut Polizei treten diese Anrufe meist wellenförmig auf: So erfolgten an wenigen aufeinanderfolgenden Tagen sehr viele Kontaktversuche, dann bliebe das Telefon wieder über längere Zeit still.

Enkeltrick, falsche Gewinnspielversprechen oder Polizeibeamte – das rät die Polizei: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis! Seien Sie misstrauisch, wenn sich ein Anrufer am Telefon nicht mit Namen meldet! Machen Sie keine Zusagen am Telefon! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Legen Sie im Zweifel einfach auf!Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung! Angebliche Amtspersonen müssen sich mit einem Dienstausweis ausweisen können. Fordern Sie den ein! Überweisen Sie kein Geld für einen vermeintlichen Gewinn, zahlen Sie keine Gebühren! Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge. Bewahren Sie Wertsachen oder höhere Geldbeträge, wenn möglich, nicht zuhause auf. Auf der Bank oder in einem Bankschließfach sind diese sicherer.Im Zweifel: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

In vielen Fällen bliebe es nur beim versuchten Betrug, „weil die Menschen glücklicherweise skeptisch und gewarnt sind und die Telefonate umgehend beenden“, beschreibt Dorothea Benndorf.

Angebliche Paket-SMS installiert Schadsoftware

In letzter Zeit beobachte diese zudem ein neues Phänomen, das auch das veränderte Einkaufsverhalten durch die Pandemie unterwandert: Immer mehr Menschen bekommen eine Kurznachricht (SMS) auf ihr Mobiltelefon über ein vermeintlich bestelltes Paket.

„In dieser Nachricht wird zum Anklicken eines enthaltenen Links aufgefordert. In der weiteren Folge installiert sich eine Software auf dem Handy, welche die Funktionen des Gerätes einschränkt, Nachrichten sendet oder sensible Daten ausspäht“, beschreibt die Polizeisprecherin. Sich kurz fragen, habe ich überhaupt etwas bestellt und kann das stimmen, hilft hier, um langfristigen Schaden abzuwenden.

Wie bei den vermeintlichen Computertechnikern oder Microsoftvertretern, haben die Täter es auf Passwörter oder Kontodaten abgesehen, um diese später zu missbrauchen. Falsche Polizeibeamte, Enkel oder Neffen hingegen nutzten das Telefon zur Kontaktanbahnung, um dann hohe Geldsummen in Empfang zu nehmen oder sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen, um dort Wertgegenstände zu entwenden.

Von Manuel Niemann