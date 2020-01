Falsche Polizisten: Kripo warnt vor Betrugsmasche in der Collm-Region

Collm-Region

Die sächsische Polizei warnt derzeit vor einer Betrugsmasche, die immer häufiger wird und inzwischen gehen fast täglich dazu Anzeigen ein.

Dabei gehen die Kriminellen fast immer nach der gleichen Methode vor. Birgit Höhn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig, informiert dazu. „Die Geschädigten erhalten einen Anruf von angeblichen Kriminalbeamten, die ihnen jedes Mal eine ähnliche Geschichte auftischten und damit erreichen wollten, dass die älteren Menschen ihnen Glauben schenken und sie dann in den Besitz ihres Geldes, ihres Schmucks oder von anderen Wertgegenständen gelangen.“

Allein in der vergangenen Woche hatte es mehrere Vorfälle in Leipzig und Dresden gegeben. Aber auch in der Oschatzer Nachbarstadt Riesa sind die falschen Polizisten inzwischen unterwegs. Vorbildlich hatte ein 71-jähriger Rentner aus Dresden reagiert. Er wurde von einem falschen Polizisten angerufen, der versuchte, Auskünfte über die Vermögenssituation des Rentners zu bekommen. Der Senior ließ sich nicht darauf ein und wandte sich an die Polizei. Pech hatte dagegen im Dezember eine Frau in Riesa. Sie wurde an der Haustür von zwei falschen Polizisten zu einem vermeintlichen Einbruch befragt. Während einer der Täter die Wohnungsinhaberin ablenkte, entwendete der zweite aus einer Geldkassette im Schlafzimmer unter anderem 650 Euro und Schmuck im Wert von rund 550 Euro.

Um weiteren Schaden abzuwenden, bittet die Polizei im Zweifelsfall das Gespräch mit unbekannten Polizisten abzubrechen und beim örtlichen Polizeirevier Informationen einzuholen.

Von Hagen Rösner