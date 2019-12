Riesa

Zwei Unbekannte haben sich am späten Donnerstagnachmittag in der Oschatzer Nachbarstadt Riesa als Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin (78) bestohlen. Allerdings stellte sich heraus, dass die beiden Männer keine Polizisten waren. Die beiden Männer suchten die 78-Jährige in ihrer Wohnung auf und befragten sie zu einem vermeintlichen Einbruch. Während einer der Täter die Wohnungsinhaberin ablenkte, entwendete der zweite aus einer Geldkassette im Schlafzimmer unter anderem 650 Euro und Schmuck im Wert von rund 550 Euro.

Von OAZ