Familie Weber aus Kemmlitz sichert sich zwei Weihnachtsbäume zum Preis von einem

Mügeln/Kemmlitz

Vorzeitige Bescherung für Isabel und Frank Weber: Gemeinsam mit ihrem Sohn Tom (2) durften sie sich jetzt im RHG-Markt in Mügeln einen Weihnachtsbaum für die heimischen vier Wände aussuchen – und zwar kostenlos. „Wir haben bei der Verlosung der Leipziger Volkszeitung mitgemacht, die in der Adventsbeilage zu finden war. Das war wirklich ganz einfach. Wir mussten nur eine E-Mail tippen und nahmen damit automatisch an der Verlosung teil“, berichtet Isabel Weber, wie sie ohne Geld auszugeben an ihren Baum kam. Zweite Gewinnerin ist Sophie Lange aus dem Döbelner Ortsteil Choren.

Für die junge Mutter, ihren Ehemann und Klein Tom gehört ein echter Nadelbaum einfach zu Weihnachten dazu. „Der duftet viel besser als eine künstlicher“, sagt Weber, die mit Mann und Kind im Mügelner Ortsteil Kemmlitz wohnt.

Adventslieder und Plätzchen gehören dazu

Gemeinsam Adventslieder singen, einander Geschichten erzählen oder auch vorlesen und natürlich die selbst gebackenen Plätzchen und andere Leckereien vernaschen – all das ist im Schein der Nordmanntanne, die sich die kleine Familie aussuchte, Tradition bei Webers. Aufgestellt und geschmückt wird das jetzt gewonnene Nadelgehölz meist am 23. Dezember, abgeputzt dann Anfang bis Mitte Januar. Ausgesucht haben sie den Gewinner-Baum mit Lukas Lißner, der bei der RHG in Mügeln derzeit die Kunden beim Weihnachtsbaumerwerb berät. Das ging recht fix: Binnen zehn Minuten hatten sie sich ihren Favoriten ausgesucht.

Zweiter Baum sorgt für große Freude

Und weil die Freude über den Gewinn im Hause Weber so groß war, machte das Paar samt Kind sogleich Isabel Webers Eltern und der RHG in Mügeln noch eine Freude. „Wenn wir einmal hier sind, suchen wir gleich auch noch einen Baum für meine Eltern aus. Mein Vater ist dabei, der nimmt ihn dann gleich mit“, entschied Isabel Weber spontan. Zwei Bäume zum Preis von einem – ein solches Glück hat in der Tat nicht jeder. Den zweiten Baum bezahlten sie natürlich.

Von Christian Kunze