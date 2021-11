Wermsdorf

„Man muss viel Liebe geben wollen“, sagt Renate Schmidt*. Und ihr Mann Dieter* ergänzt: „Wir haben nie bereut, diesen Weg gegangen zu sein.“ Die beiden sind seit neun Jahren Pflegeeltern.

Die Wermsdorfer haben auch drei eigene Kinder. Zwei davon hatten aber vor neun Jahren bereits das Haus verlassen, nur ein „Nachzügler“ genoss noch die elterliche Fürsorge. „Wir hatten immer mal Austauschschüler aus verschiedenen Ländern hier. Aber meistens immer nur für ein paar Monate“, erzählen die Schmidts. Und in der Klasse ihres Kindes gab es damals den Fall, dass die Mutter eines Kindes verstorben war und es ins Heim musste. „Leider konnten wir dieses Kind nicht aufnehmen, aber das weckte in uns den Wunsch, anderen Kindern helfen zu wollen. Und dann haben wir eine Annonce über Pflegeeltern in der Zeitung gesehen.“

Die ersten Pflegekinder

Familie Schmidt ergriff die Möglichkeit. Mehrere Gespräche wurden geführt, Fragebögen ausgefüllt. Doch nie hatte die Familie das Gefühl, auf dem Prüfstand zu stehen. Ein Stammtisch half den Eltern dabei, sich mit dem Thema noch weiter auseinanderzusetzen. Bis es schließlich zu den ersten Pflegekindern kam. „Es stand von Anfang an fest, dass die beiden Jungs nur so lange bei uns bleiben, bis die Mutter wieder von der Kur zurück ist. Man könnte es als ,Testlauf’ bezeichnen.“

Was man nicht vergessen darf ist, dass Kinder, die in Pflegefamilien kommen, immer ihr „Päckchen“ zu tragen haben. „Es waren liebe Jungs im Alter von neun und elf Jahren. Doch sie reagierten oft mit Aggression. Meistens untereinander. Dennoch hätten wir sie gerne noch länger bei uns behalten“, erinnert sich Renate Schmidt.

Die persönlichen Gegenstände im Müllsack

Doch es dauerte nicht lange, da trat das nächste Geschwisterpaar in das Leben der Familie. Zwei Mädchen im Alter von damals 6 und 13 Jahren. Das Ehepaar besuchte sie im Kinderheim, in dem die beiden Mädchen untergebracht waren. Schließlich kam es zu ersten Besuchen bei ihnen zu Hause, dann über das Wochenende. Und als alles gut funktionierte, nahm die Familie die beiden Mädchen zu sich.

„Es wird immer versucht, die besten Pflegeeltern für die Kinder zu suchen. Nicht anders herum. Zuerst musste das Jugendamt überzeugt sein. Auch die Mutter wurde um ihr Einverständnis gebeten, obwohl die Kinder einen Amtsvormund hatten“, erzählt der Pflegevater. So kamen die beiden Mädchen bei Familie Schmidt an. Ihre Sachen waren in Müllsäcke gepackt. Ein Anblick, den Renate Schmidt wohl nie wieder vergessen wird. „Das war für mich sehr ergreifend.“

Viele schöne gemeinsame Erlebnisse

Unterstützung hatten Renate und Dieter Schmidt von den eigenen Kindern. Alle drei waren mit der Entscheidung der Eltern einverstanden.

Obwohl beide Pflegekinder ihr eigenes Zimmer hatten, schliefen sie in den ersten Tagen gemeinsam in einem. „Als Pflegeeltern haben wir auf unsere eigenen Erfahrungen gebaut. Doch jedes Kind ist anders, man lernt mit jedem Kind dazu. Kinder bringen einem vieles bei. Zum Beispiel, dass Schreien überhaupt keinen Sinn macht. Wir sind für die Kinder eine Begleitung, helfende Hände. Als sich die Zeitung bei uns angekündigt hatte, fragte ich unsere jüngste Pflegetochter, was ich sagen soll. Sie antwortete: ‚Das Beste daran ist es, Eltern zu haben. Wärme und Liebe zu spüren und nicht im Heim ohne Eltern sein zu müssen.‘ Das war für mich so schön zu hören. Dort im Heim haben es die Kinder auch sehr gut. Aber sie haben keine Familie“, sagt Renate Schmidt.

Viele schöne Momente haben sie mit den Kindern erlebt. Und das, obwohl auch die Mädchen einen riesigen „Rucksack“ aus dem bisher Erlebten dabeihatten. Dieter Schmidt: „Wir erleben viele Dinge als Familie. Ausflüge, Urlaube, Spiele, gemeinsame Mahlzeiten. Wir ermöglichten ihnen, Klavier und Theater zu spielen, Reiten, sämtliche Ballspielarten, Kampfsporttraining und vieles mehr. Wir stellten einen Swimmingpool und ein Trampolin in den Garten. Die Jüngste hilft mir gern bei Holzarbeiten und beim Heimwerken, weil sie viel Freude und Geschick am Selbergestalten hat.“

Lebensmittel versteckt

Natürlich gab es auch einige schwierige Herausforderungen. Das möchte die Familie nicht verschweigen. So hatte zum Beispiel eines der beiden Kinder in seinem früheren Leben gelernt, dass es nie sicher ist, wann wieder Lebensmittel auf den Tisch kommen. So versteckte das Mädchen auch in ihrer Pflegefamilie immer wieder Essen. „An solchen Sachen muss man arbeiten. Man lernt, damit umzugehen, und weiß, dass man Dinge wie zum Beispiel das Portemonnaie nicht irgendwo offen liegen lässt. Ein fester Rahmen ist für die Kinder ebenso wichtig wie die Erfahrung, dass Eltern zuverlässig und liebevoll sind. Auch dass man die Kinder in die Planung mit einbeziehen muss.“

Unterstützung gab es vom Amtsvormund. Doch irgendwann übernahm Familie Schmidt diese Rolle selbst. Mit der leiblichen Mutter hatten die Kinder nur in Begleitung Umgang. Mit einem Vater findet der Umgang unbegleitet statt. Mit 18 Jahren endet die amtliche Betreuung. Eine eventuelle Verlängerung bis zum 21. Lebensjahr müsste von dem Kind selbst beantragt werden. So ist die große Pflegetochter nun bereits ausgezogen und lebt ihr eigenes Leben. Kontakt zu ihren einstigen Pflegeeltern hat sie so oft sie möchte.

Die kleine Pflegetochter ist nun 14 Jahre alt und ein lebhafter und wissbegieriger Teamplayer. Gerne hätte Familie Schmidt noch ein Geschwisterkind aufgenommen. Doch ein allzu kleines Kind ist für sie nicht mehr denkbar. „Ich bin jetzt Mitte 60. Wir müssen das ja auch schaffen. Deswegen werden wir wohl kein Pflegekind mehr aufnehmen“, sagt Dieter Schmidt. Und Renate Schmidt ergänzt: „Gerne sind wir aber bereit, andere Pflegeeltern zu beraten. Wichtig ist es, dem Pflegekind Zeit und Wärme zu geben. Wir sind froh darüber, dass wir Kindern die Erfahrung von ,Familienleben’ geben konnten und können. Wir wollen anderen Mut machen, das auch zu tun. Für Pflegekinder da zu sein, ist eine sehr schöne Bereicherung des Lebens.“

*die Namen wurden zum Schutz der Kinder geändert

Pflegekinderdienst-Sachbearbeiterin Ines Renner im Interview

Der Landkreis Nordsachsen sucht dringend Pflegefamilien – doch was es überhaupt bedeutet, Pflegeeltern zu sein, verrät Sachbearbeiterin Ines Renner.

Was wird genau gesucht?

Wir suchen Pflegefamilien sowohl für eine begrenzte als auch für längere Zeit. Das können Familien, Einzelpersonen, gleichgeschlechtliche Paare, Lebenspartnerschaften sein. Zudem suchen wir Familien im Rahmen einer Bereitschaftspflege. Wir haben im Kreis 170 Pflegefamilien.

Was bedeutet Bereitschaftspflege?

Bereitschaftspflegefamilien nehmen Kinder in Notsituationen ad hoc in ihren Haushalt auf. Egal, ob Tag oder Nacht – Bereitschaftspflegefamilie müssen rund um die Uhr für das Jugendamt erreichbar sei. Das setzt natürlich voraus, dass mindestens eine Pflegeperson zuhause ist. Für die Bereitschaft als Bereitschaftspflegefamilie tätig zu sein, erfolgt vom Landratsamt eine gesonderte finanzielle Unterstützung. Pflegepersonen müssen für die Aufgabe brennen, Verständnis für die Situation des Kindes aufbringen und eine Akzeptanz für die Herkunftsfamilie zeigen. In der Regel werden Kleinstkinder in Bereitschaftspflegefamilien untergebracht. In dieser Zeit erfolgt die Perspektivplanung: Es ist unterschiedlich, ob ein Kind zurückgeführt wird oder sich eine Hilfe zur Erziehung anschließt. Das kann neben der Heimunterbringung oder Eltern-Kind-Einrichtung auch die Vermittlung in eine Pflegefamilie sein.

Was kann man sich unter Pflegefamilien vorstellen?

Pflegefamilien sind Familien oder Paare, die sich die Aufnahme eines fremden Kindes im eigenen Haushalt vorstellen können. Anders als bei der Bereitschaftspflege erfolgt hier eine Kennenlernphase zwischen Kind und potenzieller Pflegefamilie über einen längeren Zeitraum. Vollzeitpflegen können sowohl zeitlich begrenzt als auch bis zur Volljährigkeit andauern. Pflegefamilien müssen ebenso ein gewisses Maß an Flexibilität vorweisen. Auch Empathie und Verständnis für die Situation der Kinder ist sehr wichtig.

Wie funktioniert der Kontakt zur Herkunftsfamilie?

Das ist ganz unterschiedlich. Der Kontakt wird individuell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. Die zeitlichen Abstände zwischen den Treffen variieren von einmal jährlich bis einmal monatlich. Auch die Dauer der Treffen sind sehr unterschiedlich. Telefon- beziehungsweise Briefkontakte sind durchaus möglich. Ein regelmäßiger Informationsaustausch über den Entwicklungsstand des Kindes können die leiblichen Eltern jederzeit über das Jugendamt einfordern. Das Jugendamt unterstützt bei persönlichen Kontakten durch Begleitung der Beteiligten. Es muss allen bewusst sein, dass die Eltern ein Recht auf Umgang haben und dass eine Rückführung nicht ausgeschlossen werden kann.

Wer kann Entscheidungen treffen?

Entscheidungen trifft immer der Sorgeberechtigte. Das können zum einen die leiblichen Eltern sein oder aber ein vom Gericht bestellter Vormund des Landratsamtes. Pflegefamilien werden mit einer Vollmacht ausgestattet, um im Alltag handlungsfähig zu sein. Das betrifft unter anderem Vorsorgeuntersuchungen, Elternabende in Kita oder Schule oder auch Anmeldungen im Verein.

Was müssen Pflegefamilien über ihre Schützlinge wissen?

Jedes Kind bringt seinen „Rucksack“ mit. Sie sind durch ihre Biografie geprägt. Was davon „ausgepackt“ wird, ist ungewiss. Es ist oftmals therapeutische Begleitung des Kindes erforderlich.

Kann eine Familie ein Pflegekind auch adoptieren?

Ja, sofern die leiblichen Eltern einverstanden sind. Ansonsten kann mit dem 18. Lebensjahr eine Adoption angestrebt werden.

Wie werden Pflegestellen auf alles vorbereitet?

Interessenten können sich im Rahmen von Informationsveranstaltungen erkundigen. Nach eingegangener Bewerbung finden einige Gespräche statt. Eine Grundlagenschulung durch externe Referenten gibt den Bewerbern einen Überblick über den Bereich der Pflegekinderhilfe. Dazu gehören der rechtliche Rahmen, die Aufgaben als Pflegefamilie, Einblicke in entwicklungspsychologische und traumapädagogische Themenbereiche. Der Pflegekinderdienst prüft Bewerber hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Belastbarkeit und Gesundheit. Die räumlichen Gegebenheiten werden auch überprüft. Ein eigenes Zimmer für ein Pflegekind sollte zur Verfügung stehen.

Welche Unterstützung gibt es vom Landratsamt?

Der Pflegekinderdienst begleitet und berät die Pflegefamilie in allen Belangen, die das Pflegekind betreffen. Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Es gibt ein monatliches Pflegegeld, durch welches der Unterhalt des Kindes sichergestellt wird. Zusätzlich können Pflegeeltern Beihilfen und Zuschüsse beantragen, unter anderem für eine Erstausstattung oder den Besuch einer Betreuungseinrichtung.

Was bewegt Menschen dazu, Pflegeeltern zu werden?

Für viele ist es wichtig, sich einer konkreten Aufgabe zu stellen und sich sozial für die Gesellschaft zu engagieren. Viele wollen helfen, Kindern ein normales familiäres Aufwachsen zu ermöglichen und noch nicht aufgebrauchte Liebe und Wärme an die Kinder weiterzugeben. Viele Pflegeeltern beschreiben im Nachgang, sich durch die Aufnahme von Kindern länger jung gefühlt zu haben. Gleichzeitig beschreiben sie einen gewissen Stolz, ein Kind auf seinem Weg unterstützt zu haben.

Weitere Infos: Pflegekinderdienst, Tel.: 03421 758-6180, Mail: pflegekinderdienst@ lra-nordsachsen.de

Von Kristin Engel