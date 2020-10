Familien im Oschatzer Land wollen saubere Spielplätze und mehr Platz für Kinder

Collm-Region

Mehr Platz für Kinder, saubere Spielplätze und engagierte Erzieher – die Eltern in der Collm-Region wissen genau, was sie sich für ihre Jüngsten wünschen. Das zeigen die Ergebnisse der Onlineumfrage zum „Familienkompass Sachsen“. Dafür wollten Zeitungen im Freistaat von ihren Lesern wissen, wie familienfreundlich ihre Kommunen sind. Die Befragten konnten zu verschiedenen Themen Schulnoten von 1 bis 5 vergeben.

Begeisterte Kinder in Cavertitz: Hier gibt es neu gestaltete Flächen zum Spielen. Das ist eine Forderung aus der Umfrage zum Familienkompass. Quelle: Jana Brechlin

Anzeige

Grundsätzlich wünschen sich Eltern mehr Investitionen in Schulen, Kitas und Spielplätze. Außerdem sind mehr Flächen zum Spielen gefragt. Die Sauberkeit der Spielplätze bewerteten die Befragten in der Region mit der Note 3,03 und damit etwas schlechter als im sächsischen Durchschnitt (2,65).

Eltern wollen gehört werden

Bei der Auswertung der Qualität der Kindertagesstätten lohnt ein genauer Blick: Mütter und Väter fühlen sich über die Arbeit und das Geschehen in den Einrichtungen gut informiert – dafür gab es die Note 2,5, was sächsischer Durchschnitt ist. Mit jeweils einer Zwei bewerteten die Befragten die Organisation der Einrichtungen, die Förderung des Nachwuchses und wie die Meinung der Eltern zählt – das entspricht ebenfalls sächsischem Durchschnitt. Eine Drei gab es dagegen für die Personalausstattung – hier wünschen sich Familien mehr Betreuer – und das Nachmittagsangebot, das abwechslungsreicher sein sollte.

Ausreißer bei Engagement und Ausstattung

Abweichungen gibt es bei der Frage nach engagierten Erziehern. In Sachsen gab es dafür im Durchschnitt die Note 1,89, in der Region bewerteten die Eltern das Engagement mit 2,31. Besser als der Durchschnitt im Freistaat kommt die Ausstattung der Einrichtungen im Oschatzer Land weg: Für Sachsen wurde diese im Schnitt mit 2,39 bewertet, während es dafür hier eine glatte 2,0 gab.

Schrittweise Investitionen

Strategie der Kommunen und freien Träger in der Collm-Region ist es, schrittweise in ihre Kindereinrichtungen zu investieren. Das gelingt nicht immer fortlaufend und ist abhängig von Haushaltslage und Fördermitteln.

Eltern engagieren sich gerne, wenn es um ihre Kinder geht. An der Cavertitzer Kita kümmerten sich Mütter und Väter zum Beispiel mit um die Gestaltung des neuen Außenbereiches, der den Kleinen jetzt einen eigenen Freisitz bietet. Quelle: Jana Brechlin

Ähnlich verhält es sich mit den Spielplätzen. Hier sind die Städte und Gemeinden auf Zuschüsse, wie aus dem Leader-Programm der EU, angewiesen und die fließen nicht immer zum gewünschten Zeitpunkt. Allerdings zeigen auch Einwohner und Eltern selbst Initiative und legen beim Bau mit Hand an oder kümmern sich um Spenden.

Spielplatz in Bucha ist beliebter Treffpunkt

Ein aktuelles Beispiel dafür kommt aus der Gemeinde Cavertitz. Hier haben Feuerwehr und Einwohner in Bucha dafür gesorgt, dass Platz geschaffen wurde für neue Spielgeräte, die jetzt ein beliebter Treffpunkt sind. Und auch in den Kitas tut sich etwas: So konnte am Mittwoch der zweite Abschnitt des neu gestalteten Außengeländes der Cavertitzer Tagesstätte „Zum Kastanienbaum“ übergeben werden.

Naturnahe Gestaltung

Dabei hat die Kommune in Absprache mit Erziehern und Eltern auf eine naturnahe Gestaltung gesetzt. Genormte Spielgeräte gibt es nicht, stattdessen einen Spielhügel, der erklommen werden muss, zum Balancieren einlädt, Rutsche und Tunnelröhre integriert. „Das passt zu unserem Konzept einer Kneipp-Kita, wir wollen weg von vorgefertigten Materialien und den Kindern eine natürliche Umgebung zur freien Entfaltung bieten“, beschrieb Leiterin Karolin Jäkel.

30 000 Euro investiert

Sie sei sehr froh, dass die Gemeinde gegenüber den Vorstellungen von Kita und Eltern so offen war, dies umzusetzen. Gut 30 000 Euro hat die Kommune jetzt investiert, 17 500 Euro kamen dafür als Zuschuss aus dem Leader-Programm. Geplant wurde die Anlage von Maria Nollau aus Poppitz und umgesetzt durch den Komplettservice Reiner Schmidt Sörnewitz und den Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Fred Reiche aus Sitzenroda. „Die Eltern waren der Motor dafür und haben selbst Spenden gesammelt und mitgewirkt“, bestätigte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos).

Von Jana Brechlin