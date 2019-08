Oschatz

Das 3. Oschatzer Familiensportfest findet am Sonnabend, dem 31. August, von 13 bis 17 Uhr im Schulsportpark des Thomas-Mann Gymnasiums statt. „Dabei können die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt werden“, teilt Bernd Schmidt, Vereinsvorsitzender des SV Fortschritt Oschatz, mit.

Abwechslungsreiche Disziplinen

Unter der Regie des SV Fortschritt Oschatz, des LRC und Intersport Hanel und mit Unterstützung des Kreissportbundes Nordsachsen wird diese erfolgreich gestartete Veranstaltung nunmehr zum dritten Mal durchgeführt. Neben den sportlichen Disziplinen werden sowohl für Kinder als auch Erwachsene abwechslungsreiche Disziplinen angeboten. Schmidt: „Von Schach bis zu elektronischen Geschicklichkeitsspielen ist vielseitige Unterhaltung im Programm.“

Angesprochen sind sportbegeisterte Familien aller Altersgruppen und Einzelpersonen, aber auch beruflich verbundene Teams, Brigaden und Firmen, die diesen Tag nutzen möchten, um einmal auf einer völlig neuen Schiene ihre Zusammenarbeit unter Beweis zu stellen und zu festigen.

Schwimmnachweis für Erwachsene zwingend erforderlich

„Neben Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination ist auch ein Schwimmnachweis für Erwachsene zwingend erforderlich“, informiert Bernd Schmidt. Dieser darf maximal fünf Jahre alt sein und kann von jedem Schwimmmeister bestätigt werden. Da das „Platsch“ in diesem Jahr in der Umbauphase ist, und zum Nachweis nicht zur Verfügung steht, sollten Interessenten diesen Nachweis aus den vergangenen Jahren mitbringen oder sich von einem Schwimmmeister der Region bescheinigen lassen. Der Nachweis wird bis vier Wochen nach der Veranstaltung noch angenommen. Schmidt: „Ohne diesen Nachweis kann das Sportabzeichen leider nicht ausgegeben werden.“

Einladung an alle Sportbegeisterten der Region

Der Parkplatz an der Rosentalhalle steht zur Anreise ebenso zur Verfügung wie die Umkleidemöglichkeit in der benachbarten Sporthalle. Für eine kleine Imbissmöglichkeit wird gesorgt. „In diesem Sinne geht die Einladung an alle Sportbegeisterten der Region mit einem kräftigen Sport frei!“

Von Frank Hörügel