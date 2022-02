Familienvater rast mit Tempo 140 durch Wermsdorf

Wermsdorf

Mit 140 Stundenkilometern ist Michael K.* durch Wermsdorf gerast. Dafür musste er sich nun vor der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes verantworten. Es war wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens Anklage erhoben worden.

Beschleunigt auf der Sachsendorfer Straße

Dabei hatte sich der 37-Jährige nicht etwa mit einem Raser auf der Straße duelliert, sondern sich mit der Polizei ein Rennen geliefert. Wie vor Gericht rekonstruiert wurde, war der Familienvater in einer Herbstnacht des vergangenen Jahres mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er im Rückspiegel die Polizei bemerkte. Um einer Kontrolle zu entkommen, trat Michael K. auf das Gaspedal und beschleunigte auf 140 Kilometer pro Stunde auf der Sachsendorfer Straße, bog dann in den Bischofsweg ein und schaltete die Beleuchtung seines Fahrzeuges aus. Genützt hat es ihm nichts, die Beamten stellten K. dennoch.

Bei einem Alkomattest wurden außerdem 0,46 Milligramm Atemalkoholgehalt pro Liter registriert. Sein Verhalten sei grob verkehrswidrig gewesen und stelle einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr da, so der Staatsanwalt. Das ziehe eine Geldstrafe und den Entzug des Führerscheins nach sich.

Führerscheinentzug ist herber Verlust

Gegen den Strafbefehl war der Angeklagte in Einspruch gegangen und sein Verteidiger machte vor Gericht auch klar, warum: „Das Problem ist, er lebt im ländlichen Bereich und arbeitet in der Stadt“, machte der Anwalt deutlich. Sein Mandat müsse täglich zur Arbeit nach Leipzig. Er habe sich bereits bei den Polizeibeamten entschuldigt, so der Anwalt weiter. Die Tragweite des Geschehens sei ihm erst später bewusst geworden. „Wir sind an allem interessiert, was zu einer Verkürzung des Führerscheinentzugs führt und möchten um Milde bitten“, so der Verteidiger nachdrücklich.

„Kurzschlussreaktion“ und „Panik“

Auf die Frage des Richters, warum er überhaupt davon gerast sei, antwortete Michael K., er sei in Panik gewesen. „Das war eine Kurzschlussreaktion, weil ich Alkohol getrunken hatte“, räumte er ein. „Hätten Sie sich erwischen lassen, wäre es billiger geworden“, sagte der Richter dazu. „Ja, ich hätte einfach nur den Blinker setzen müssen“, so der Angeklagte. Auf der Anklagebank wirkt K. ruhig und gefasst, präzise beantwortet er die Fragen und beschreibt, wie sich sein Arbeitsalltag nun gestaltet – denn der Führerschein wurde bereits eingezogen. „Aktuell fahre ich mit dem Fahrrad und dem Zug nach Leipzig. Dort bin ich dann mit einem Kollegen im Auto unterwegs“, berichtet er. Sein Arbeitgeber sei von den Einschränkungen „weniger begeistert“, räumt der 37-Jährige ein.

Staatsanwalt fordert 40 Tagessätze

Der Staatsanwalt bleibt bei der Forderung, Michael K. wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 40 Euro aufzuerlegen und für mindestens sechs Monate den Führerschein zu entziehen: „Ich halte das für angemessen.“ Zwar würden die Tageszeit und der Ort nicht dafür sprechen, dass im Moment des Geschehens erheblicher Verkehr war. Dennoch sei dies ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr nach Paragraf 315 b. „Die Konsequenz ist, dass auch mal jemand zum Fußgänger wird“, so der Staatsanwalt.

Verteidiger wirbt um Milde

Der Verteidiger von Michael K. bemüht sich, ausführlich darzulegen, wie wichtig für seinen Mandanten, der in der Dienstleistungsbranche arbeitet, der Führerschein zum Broterwerb ist. Der Familienvater habe nicht nur noch eine monatliche Rate für das Haus zu bezahlen, sondern auch für seine Kinder zu sorgen. Man wisse ja, was von den Familien dafür verlangt werde – die Kinder brauchen Technik für die Schule und Homeschooling, so der Anwalt. „Er ist jetzt eingeschränkt bei der Ausübung seines Berufes und kann nicht mehr so viel verdienen“, unterstrich er. Er plädierte dafür, lediglich einen Tagessatz von 35 Euro festzulegen und die Dauer des Führerscheinentzugs auf höchstens sechs Monate festzusetzen.

Urteil ist rechtskräftigt

Vor dem Richterspruch hat Michael K. selbst das letzte Wort und nutzt die Gelegenheit, noch einmal zu bekräftigen, wie sehr er jene nächtliche Autofahrt bedauert: „Ich möchte mich für mein Fehlverhalten entschuldigen. Es tut mir wirklich sehr leid. Das war eine riesengroße Sch...“ Als Richter Dr. Jörg Burmeister anschließend sein Urteil spricht, fällt die Strafe tatsächlich niedriger aus: Die Geldstrafe wird auf 40 Tagessätze a 35 Euro festgesetzt und der Führerschein vorläufig für fünf Monate und zwei Wochen entzogen – dabei ist bereits die bisherige Dauer ohne Fahrerlaubnis berücksichtigt. „Die 35 Euro erscheinen mir angemessen. Der Angeklagte hat zwei Kinder, da kommen erhebliche Kosten auf ihn zu“, begründet der Richter. „Außerdem ist der Angeklagte auf sein Fahrzeug angewiesen und muss jeden Tag eine erhebliche Strecke zurücklegen, deshalb belasse ich das bei der Mindestsperre“, fügt er hinzu.

Mit seinem Urteil trifft Dr. Jörg Burmeister im Oschatzer Gerichtssaal auf Akzeptanz: Sowohl K.s Verteidiger als auch der Staatsanwalt verzichten auf Rechtsmittel, das Urteil ist damit sofort gültig.

Von Jana Brechlin