Familienwanderung um Schmannewitz: Über Stock und Stein zur Dreierbuche

Schmannewitz

Circa 30 Wanderbegeisterte trafen sich am Mittwoch Nachmittag vor dem bäuerlichen Museum in Schmannewitz, um gemeinsam auf eine Erkundungstour durch den Wald zu gehen. Die Gruppe wanderte von Schmannewitz durch die Dahlener Heide zur sogenannten Dreierbuche und wieder zurück. Insgesamt zehn Kilometer wurden dabei zurückgelegt. Die Wanderung begeisterte dabei Groß und Klein. 

Entdeckertour durch das Schmannewitzer Umland

Schon seit 2015 findet die Familienwanderung regelmäßig statt. Organisiert wird die Veranstaltung der Stadt Dahlen von der Tourist-Info Schmannewitz sowie Frank Jahn (62). „Wir gehen sehr gern raus in die Natur. Da wir hier auch immer viele Besucher und Gäste haben, haben wir überlegt, wie wir uns mit einbringen und den Gästen etwas anbieten können. Dann kam die Idee zu diesen Wanderungen“, erzählt der Schmannewitzer. Mittlerweile findet die Entdeckungstour durch das Schmannewitzer Umland sogar zweimal im Jahr statt: im Frühjahr und im Herbst.

Stammgäste und neue Teilnehmer

Doch das Angebot wird nicht nur von Besucherinnen und Besuchern in der Region gut genutzt. Es sind vor allem auch Menschen aus Schmannewitz und den umliegenden Nachbarorten, die schon seit mehreren Jahren immer wieder mit wandern. Auch Jahns Tochter Ellen Jahn (36) nimmt regelmäßig an der Veranstaltung teil. „Jedes Mal gibt es ein anderes Ziel. Ich bin ein Waldkind und gern und oft im Freien unterwegs. Deswegen kenne ich mich auch schon gut aus, trotzdem lernt man jedes Mal etwas Neues dazu.“ Seit einiger Zeit ist auch ihr Sohn Killian (5) dabei. „Killian ist der jüngste Teilnehmer“, erzählt die Schmannewitzerin. „Und der Niedlichste!“, ergänzt der Fünfjährige.

Video als Erinnerung

Klaus Nürnberger (58) hingegen war am Mittwoch das erste Mal dabei. Von der Veranstaltung erfahren habe er durch einen Aushang in seinem Heimatort Sitzenroda. „Ich bin oft in der Natur unterwegs, vor allem hier in unserer Umgebung“, deswegen habe er sich auch umgehend für die Wanderung angemeldet. Während andere mit Wanderstöcken erschienen, war die wichtigste Ausrüstung für Nürnberger seine Videokamera. „Ich fotografiere sehr gern und nehme Videos auf.“ Er freute sich deswegen am meisten auf schöne Foto- und Videomotive auf dem Weg durch den Wald.

Spannendes über die heimische Flora und Fauna

Die geführte Wanderung bot Teilnehmenden nicht nur die Gelegenheit, die Dahlener Heide zu erkunden, sondern auch etwas über die einheimische Flora und Fauna zu lernen. Dazu wurde die Gruppe vom Natur- und Forstwirtschaftsexperten Manfred Reichert begleitet, der unterwegs interessante Informationen rundum einheimische Pflanzen und Bäume sowie die forstbotanische Geschichte des Waldes erklärte.

Gruselige Geschichten und Schatzsuchen

Die Familienwanderung startete in Schmannewitz und führte durch den Wald an vielen Wahrzeichen der Dahlener Heide vorbei bis hin zur Dreierbuche. Von dort aus ging es wieder zurück. Quelle: Fabienne Küchler

Entlang verschiedener Wanderpfade führte die Erkundungstour an vielen Wahrzeichen der Dahlener Heide vorbei. Für besonderes Aufsehen sorgte die spannende Geschichte des sagenumwobenen Mordteiches. Der Legende nach seien hier Frauen überfallen und ermordet wurden, weil sie ihre Jungfräulichkeit nicht aufgeben wollten, erzählte Wanderführer Jahn. Für die Kleinen gab es unterwegs viele Überraschungen, die dazu einluden, spielerisch die Natur zu erkunden. An der Dreierbuche warte sogar ein versteckter Schatz darauf, gefunden zu werden.

Von Fabienne Küchler