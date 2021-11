Fast 8000 Besucher im Schloss Hubertusburg

Wermsdorf

Zwei Monate hatte das Wermsdorfer Schloss Hubertusburg eine Ausstellung. Jetzt wird nun ausgeräumt. Das kurze Intermezzo der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SDK) hat immerhin fast 8000 Besucher angezogen. Im kommenden Jahr soll eine weitere Schau folgen. Das ist auch politisches Ziel, denn 400 000 Euro hat das Landesparlament pro Jahr für Ausstellungen in Hubertusburg eingeplant.

Nur knappe Zeit für Vorbereitung

Da der aktuelle Doppelhaushalt erst im Mai beschlossen wurde, war die Zeit zur Vorbereitung für die zurückliegende Schau in Wermsdorf denkbar knapp. Über die Gästezahlen ist man bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), die dafür federführend waren, dennoch froh.

Ein Blick in die zurückliegende Ausstellung. Quelle: © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Klemens Renner

„Mit fast 8000 Besuchen in der Ausstellung ’Meine Hubertusburg. Erzählungen und Visionen’ sind wir sehr zufrieden“, unterstreicht SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann und fügt hinzu: „Das neue partizipative Format und die sammlungsübergreifende Präsentation hat beim Publikum reges Interesse und Begeisterung hervorgerufen. Unsere öffentlichen Führungen waren in der Regel ausgebucht. Insbesondere an den Wochenenden war die Nachfrage so hoch, dass wir zusätzliche Guides einsetzen konnten.“

Wichtiges Signal für Schloss

Das deckt sich auch mit den Beobachtungen vor Ort. „Wir hatten recht schnell den Eindruck, dass deutlich mehr los war und die Besucherzahlen bestätigen das“, freut sich Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Er sei dankbar, dass es trotz der kurzen Zeitspanne ab der Finanzierungszusage gelungen sei, in diesem Jahr noch eine Ausstellung zu verwirklichen. „Das war ein wichtiges Signal für alle, die sich in und um Hubertusburg engagieren.“

Ergebnis kann sich sehen lassen

Das Ergebnis könne nicht mit den Sonderschauen 2013 oder 2019 verglichen werden – allein schon, weil die Ausstellungen damals ein halbes Jahr dauerten und dafür viele Kunstschätze aus den SKD-Sammlungen nach Wermsdorf kamen. „Aber im Vergleich mit anderen Schlössern und ihren Präsentationen kann sich das durchaus sehen lassen“, ist Müller überzeugt. So zählte etwa die Schau „Churfürstliche Guardie“ im Torgauer Schloss Hartenfels rund 12 000 Besucher – über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Vielfältiges Programm für Gäste

Das die am Sonntag zu Ende gegangene Ausstellung in Wermsdorf ein Erfolg war, dafür führen die SKD auch die Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort an. So habe man in Kooperation mit dem Freundeskreis Schloss Hubertusburg ein „kleines, aber vielfältiges Rahmenprogramm“ entwickelt.

300 Jahre Schloss Hubertusburg – eine Feier mit „August dem Starken“. Quelle: Fabienne Küchler

Dazu gehörten etwa eine Sonderführung zum Thema Restaurierung, ein Ausstellungsgespräch mit dem künstlerischen Leiter der Karl Hans Janke-Ausstellung im Nebengebäude, eine Wanderführung durch den Wermsdorfer Wald, ein Theaterstück anlässlich des 300. Jubiläums des Baubefehls des Schlosses und ein Konzert von Joachim Schäfer und den Dresdner Bach-Solisten. Letzteres war zur Finissage komplett ausgebucht. Veranstaltungen und Führungen seien vom Publikum aus der Region, aber auch darüber hinaus besucht worden.

Zusammenarbeit soll weitergehen

Gemeinsamer Wille ist, die Zusammenarbeit zu erhalten und die Räume weiterhin zu bespielen. Es bestehe auch der Wunsch, dass einige Themen aus der Ausstellung vertieft werden. Eine ausführliche Auswertung soll am 26. November bei einem Workshop folgen, kündigt Generaldirektorin Marion Ackermann von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden an.

SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann führt Sachsens Ministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch durch die Schau. Quelle: Jana Brechlin

Forderung nach dauerhafter Nutzung bleibt

Vor Ort hält man am großen Ziel, einer dauerhaften Nutzung, fest. „Ich bleibe bei meiner Forderung nach einem Kunst- und Kulturzentrum im Schloss Hubertusburg“, bekräftigt Matthias Müller. Von einem solchen Anziehungspunkt im ländlichen Raum könne die gesamte Region profitieren, ist er überzeugt.

Von Jana Brechlin