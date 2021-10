Fast wie neu: Freitreppe am Oschatzer Semper-Rathaus für 50 000 Euro saniert

Oschatz

Dresden hat seine Semper-Oper und Oschatz sein Semper-Rathaus. Gottfried Semper gilt als einer der bedeutendsten Architekten des 19. Jahrhunderts. Als in Oschatz 1842 ein verheerender Stadtbrand wütete und auch das Rathaus in Mitleidenschaft zog, wurde das neue Gebäude nach Plänen von Gottfried Semper gebaut. Seine frühe Leidenschaft war die Neo-Renaissance. In dieser Anmutung ist auch das Oschatzer Rathaus neu erbaut worden. Die historische Freitreppe war jedoch in Teilen noch historischer Bestand aus dem Jahr 1539. Der Aufgang führt mit seinen drei Bögen und der baldachinartigen Überdeckung auf ein Podest. Eine vergoldete Kugel schließt die Haube oben ab. Vom Podest der Freitreppe mussten sich früher die neugewählten Ratsmitglieder den Einwohnern vorstellen.

Freitreppe ist beliebtes Fotomotiv

„Bis 1881 war dies der einzige Eingang des Rathauses. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr die Treppe wieder in Schuss bringen konnten“, sagt der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald. Die Neumarktfassade des Gebäudes ist ein Wahrzeichen der Stadt Oschatz und auch für viele Touristen und Besucher ein beliebtes Fotomotiv. Rund 50 000 Euro hat die Stadt aus der eigenen Tasche aufgewendet, um die Treppe wieder in Ordnung bringen zu lassen. Fast den gesamten Sommer war die Treppe, die auch ein Zugang zum Bürgerbüro ist, für Benutzer gesperrt. Stattdessen war der Fassaden- und Treppenbereich Arbeitsplatz für Restauratoren und Steinmetze.

Heimische Firmen beauftragt

In enger Abstimmung mit der Denkmalsbehörde wurden umfangreiche Arbeiten an diesem Kulturdenkmal durchgeführt. Es erfolgten Sanierungsarbeiten an den Sandsteinelementen der Treppe, um Verwitterungsschäden zu beseitigen und den Sandstein zu verfestigen. Dazu hatten die Spezialisten der Firma Witschel aus Großenhain die Sandsteinelemente neu verfugt, ebenso den Porphyr-Sockel.

Seit dieser Woche ist Treppe begehbar

Bestandteil der Sanierung war eine statische Ertüchtigung der Treppe. Um einer erneuten Durchfeuchtung vorzubeugen, erfolgten der Einbau und die Anbindung einer Entwässerungsrinne an der Tür zum Neumarkt. Für die Reparatur der Toranlage musste die Sandsteinsäule neu gesetzt, ausgerichtet und mit dem Untergrund neu verankert werden. Gleichzeitig wurde ihre Farbbeschichtung wieder hergestellt. „In diesem Zuge wurde die Tür zum Keller erneuert“, berichtet Anja Seidel, die Oschatzer Pressesprecherin.Seit dieser Woche ist die Treppe wieder für den öffentlichen Betrieb freigegeben. Besucher des Rathauses können die Treppe nutzen, um ins Bürgerbüro zu gelangen, dann ist das eiserne Tor auch für Besucher geöffnet.

Von Hagen Rösner