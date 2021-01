Fazit des Chefs der Werbegemeinschatz: Oschatzer Händlern geht es besch...

Oschatz

Die Oschatzer Innenstadt gleicht derzeit einer Geisterstadt. Die Innenstadthändler leiden ausnahmslos unter dem Lockdown. Der Chef der Oschatzer Werbegemeinschaft Thomas Schupke nimmt kein Blatt vor den Mund: „Den Innenstadthändlern geht es echt beschissen.“ Sie haben auf die dringend notwendigen Umsätze aus der Weihnachtszeit verzichtet und müssen nun auch noch bis mindestens Ende Januar ausharren. Einige wenige Mitglieder der Oschatzer Händlerschaft, die neben dem Laden noch über eine kleine Werkstatt verfügen, versuchen ein paar Kundenkontakte aufrechtzuerhalten.

Eine gemeinsame starke Stimme für die Oschatzer Händlerschaft sieht Thomas Schupke nicht: „Ein paar Händler beteiligen sich an überregionalen Protestaktionen. Aber dies geschieht in Privatinitiative.“ Schupke sieht die kleinen Innenstadthändler von der Politik im Stich gelassen. „Schon im ersten Lockdown haben wir die Erfahrung gemacht, dass die finanzielle Unterstützung nur sehr spärlich fließt. Danach hätte man sich vorbereiten können auf die zweite Welle, aber jetzt stehen wir wieder wie beim ersten Mal da.“ Dabei sieht Schupke die Notwendigkeit der Ladenschließungen durchaus ein. „Wir sind keine Corona-Leugner, es ist uns klar, dass es Einschränkungen geben muss, wenn man die Ausbreitung des Virus stoppen möchte“, sagt er. Allerdings dürfe dies nicht zu Lasten der kleinen Einzelhändler gehen. „Es darf doch nicht darauf hinauslaufen, dass wir eine wunderbar sanierte historische Innenstadt in Oschatz haben. Die ist aber tot, weil es keine Händler mehr gibt“, so Schupke.

Von Hagen Rösner