Feg-News und Flockdown: Wenn Wetter und Virus uns Grenzen aufzeigen

Meteorologe Jörg Kachelmann und Virologe Alexander Kekulé plauderten jüngst im MDR-Talk „Riverboat“. Auf die Frage des ersten, wann die Pandemie endet, konterte der zweite: „Ich frage Sie doch auch nicht, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird“. Vorhersagen sind schwierig – beim Wetter wie beim Virus. Und es gibt noch mehr Parallelen! Bis zu den jüngsten Schneefällen dachte ich, die Liste unsäglicher Anglizismen sei voll. Dann hieß es „Flockdown“ – nur, weil’s im Winter schneit!

Querschieber und Dr. Frosten

Was kommt als nächstes? Der kälteste Ort Deutschlands, in Anlehnung an den „Hotspot“ dann „Coldspot“ genannt? Die beliebteste Freizeitbeschäftigung für Familien bei Minusgraden zu Hause – das „Home Cooling“? Wenn dieser Temperatursturz aktuell etwas Gutes hat, dann, dass alle jetzt freiwillig den Mund und die Nase bedecken – und noch seltener raus gehen als ohnehin schon. Was Frau Merkel nicht schafft, erledigt Frau Holle.

Das Wetter und das Virus schlagen uns derzeit aufs Gemüt. Quelle: Thomas Kube

„Die Betten schüttelnde Alte ist nur eine Erfindung der Gebrüder Grimm“, wettern jetzt Kritiker – und überhaupt, all die fallenden Eiskristalle haben „Die da oben“ doch nur geschickt, damit sie anhand unserer Fuß – und Reifenspuren überwachen können, wo wir sind und was wir tun – klassische Ansichten eines Verschwörungs-Schneeoretikers. Wenn einer von denen im Radio hört, dass Autofahrer ihre ganz in Weiß zugedeckten Mobile mit dem Handbesen abkehren, hält der „Querschieber“ das dann sicher für eine Feg-News. Da helfen auch keine wissenschaftlichen Erklärungen zum Kälteschock im Podcast mit Dr. Christian Frosten.

Die weiteren Aussichten

Mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz hat der Inzidenzwert über sieben Tage endgültig mehr Einschaltquote als andere Prognosen. Das führt uns zurück zu der Frage: „Wann wird mal wieder richtig Leben?“ Die Antwort darauf hat nicht Rudi Carrell besungen, sondern Komiker Otto Waalkes in einem Sketch als Nachrichtensprecher parat. Die Schlusspointe seines und dieses Textes zeigt eine weitere Verbindung zwischen meteorologischen und virologischen Aussichten: „Es wird wärmer oder kälter“ – ergo besser oder schlechter – „das hängt vom Wetter ab“ – oder von unserem Verhalten.

Von Christian Kunze