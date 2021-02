Ferien im Lockdown: Oschatzer Familien rodeln, basteln und renovieren zu Hause

Collm-Region

„Stellt euch vor, es sind Winterferien und keiner geht hin“ – Tatsächlich sind die Winterferien in diesem Jahr nicht das, was sie in den vergangenen Jahren waren. „Ich würde mal sagen, es sind keine Ferien, wie man sie kennt, mit Skiurlaub und Reise in die Berge, sondern nur eine aufgabenfreie Zeit“, verdeutlicht es Matthias Just vom Verein Sprungbrett in Riesa, der das Jugendhaus in Oschatz betreut. In diesem Jahr fällt im Oschatzer Jugendhaus das klassische Ferienprogramm flach. In den vergangenen Jahren wurde in der zweiwöchigen Ferienzeit zusammen gekocht, gebastelt oder gespielt. „Da die Kontaktbeschränkungen auch für uns gelten, können wir das Jugendhaus nicht öffnen“, so Just.

Rodeln am Collm

Allerdings geben die Jugendarbeiter die Ferienbetreuung damit nicht völlig aus der Hand. „Wir haben zentral für alle unsere Jugendeinrichtungen ein Online-Angebot erstellt. So besitzt das Jugendhaus neben einer Facebookpräsenz auch einen Kanal auf Youtube und auf Instagram. „Auf diese Weise können werden den Kindern und Jugendlichen Anregungen auf den Weg geben, wie die Feriengestaltung aussehen kann“, sagt Just. Auf den Kanälen gibt es beispielsweise Anleitungen zum Basteln oder zum Kochen.“ In Planung ist auch ein Kreativ- und Malwettbewerb, an dem sich Kinder beteiligen können.

Ferienaktivitäten für Gruppen, wie im vergangenen Jahr in Naundorf, gibt es diesen Winter coronabedingt nicht. Quelle: Grüne Welle e.V. (Archiv)

Und wie nutzen Familien mit Schulkindern die vorgezogenen Kurzferien? Jana Möbius und ihr Sohn Theo, der die 2. Klasse der Grundschule zum Bücherwurm besucht, vertreiben sich die Zeit unter anderem mit malen und basteln. „Da ist zwischendurch auch immer mal ein bisschen Zeit um das zuletzt zu Hause Gelernte zu wiederholen und zu festigen“, so die Mutter gegenüber dieser Zeitung. Eigentlich war für Familie Möbius in diesem Winter wie üblich ein Besuch bei Verwandten in Bayern geplant. „Aber das fällt nun flach, inklusive des ebenfalls geplanten Wintersports“, so die Calbitzerin. Da 2021 nicht einmal ein Ausflug nach Altenberg oder Oberwiesenthal möglich ist, nutzt die Familie die freie Zeit zum Rodeln vor der Haustür. „Wir haben hier einen Berg um die Ecke, den wir nutzen können: Am Collm im Schatten des Albertturms macht es genau so Spaß“.

Renovieren in Zaußwitz

Schlittenfahren war auch Jana Heimanns in diesen besonderen Ferien schon mit ihrem Sohn John und Lebensgefährte Olaf Kozok. Der Drittklässler und seine Mutter nutzen dafür den Fliegerhorst, wo sie wohnen. „Eigentlich wären wir zum Wintercamping in Tirol, aber das ist gestrichen“, so die Mutter. Karten spielen und backen gehört zu den Dingen, die die Familie auch beim Camping gemacht hätte. Nun geschieht all das in den eigenen vier Wänden. Die Schule wird während dieser Woche allerdings nicht gänzlich vernachlässigt. „In der häuslichen Lernzeit gab es jede Woche eine Videokonferenz mit der Klassenlehrerin und den Mitschülern. In diesen Momenten merkt man, wie sehr die Kinder Kontakte vermissen“, stellt Jana Heimanns fest.

Rodelgaudi im Malkwitz am Teichhang – das war 2019. Dieses Jahr ist ein solcher Gruppenspaß nicht möglich. Quelle: privat

Thomas Weber aus Zaußwitz ist Vater zweier Kinder im vierten und achten Schuljahr. „Wir nutzen die gemeinsame Zeit mit den Kindern zum Renovieren, Aufräumen und Aussortieren daheim. Spaß und Entspannung kommen auch nicht zu kurz – mit einem Wellnesstag und einer selbst angelegten Eisbahn auf unserem eigenen Grundstück“.

Von Christian Kunzeund Hagen Rösner