Ferienzeit ist Bauzeit – was jetzt in den Oschatzer Schulen passiert

OschatzI

n der Ferienzeit ist es in den Schulen der Region Oschatz nicht ausschließlich still. Auch wenn in den vergangenen Monaten in den hiesigen Bildungseinrichtungen pandemiebedingt nicht der übliche Betrieb herrschte, bietet doch der Sommer die Gelegenheit, während der sechs Wochen tatsächlicher Pause in und um die Gebäude zu investieren, sanieren, reparieren und zu erneuern. Hier einige Maßnahmen im Überblick.

Neue Fenster

Die Stadtverwaltung Oschatz kann in diesen Ferien mit Blick auf die Haushaltslage nur in wenigen ihrer Schulgebäude investieren, erklärt Pressesprecherin Anja Seidel. In dieser Woche werden in der Grundschule Collmblick Fenster in einem Klassenraum erneuert. Das Vorhaben umfasst 8800 Euro.

Reparatur am Dach

Auch bei der Magister-Hering-Grundschule in Oschatz wird sich etwas tun. Seit Montag ist ein Teil des Gebäudes eingerüstet. Es stehen Dacharbeiten an. „Durch Witterungseinflüsse haben sich die Kehlbahnen zusammengezogen. Dadurch stehen die Kehlbahnen unter Spannung und die Dacheinläufe sind nicht mehr dicht. Bei der Reparatur wird die Dachbahn aufgeschnitten, eine neue Kehlbahn eingebracht und so die Spannung rausgenommen, dass die Dacheinläufe neu abgedichtet werden können“, berichtet Pressesprecherin Anja Seidel. Die Kosten für diese Reparatur belaufen sich auf rund 12 000 Euro.

Sportplatz wird saniert

Im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Nordsachsen befinden sich in Oschatz neben der Volkshochschule auch das Thomas-Mann-Gymnasium, die Lernförderschule Altoschatz, das Berufliche Schulzentrum mit Standorten Am Zeugamt und in der Berufsschulstraße und die Schule mit dem Förderschwerpunkt auf geistige Entwicklung in der Burgstraße.

Behördensprecher Peter Stracke kann auf Anfrage lediglich zwei Maßnahmen des Fachbereichs Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) im Bereich Oschatz nennen: Am Thomas-Mann-Gymnasium in der Rudolf-Breitscheid-Straße 1 wird der Sportplatz saniert. „Die Landschafts- und Sportplatzbauarbeiten begannen schon Ende Juli und dauern voraussichtlich noch bis zum Ende der Ferien in der ersten Septemberwoche“, so Stracke. Investiert werden hier 155 285 Euro.

Investitionen im Außenbereich

In der Schule mit dem Förderschwerpunkt auf geistige Entwicklung in der Burgstraße wird ebenfalls im Außenbereich investiert. Hier soll ein in die Jahre gekommenes Spielgerätehaus ersetzt werden. Die dafür notwendigen Gründungs- und Landschaftsbauarbeiten sind bereits Anfang August abgeschlossen worden. Der Aufbau des neuen Spielgerätehauses verzögert sich jedoch und findet voraussichtlich erst in der zweiten Novemberhälfte statt. Alles zusammen schlägt diese Maßnahme mit 17 425 Euro zu Buche.

Pflasterarbeiten im Hof und auf Gehweg

Im privaten Bildungszentrum für soziale und medizinische Berufe in der Mühlberger Straße tut sich während der gesamten Ferien auf dem Außengelände etwas. Wie aus der Verwaltung zu erfahren war, werden in der schulfreien Zeit die Einfahrt, Teile des Hofes und ein Gehweg gepflastert – so wie es bereits in anderen Bereichen des Schulgeländes geschehen ist. So soll endlich alles ein stimmiges Bild ergeben. Außerdem nutzt man die Ferien dafür, um den Sportplatz und den Volleyballplatz auf Vordermann zu bringen. Auch diese Bereiche sind in die Jahre gekommen und haben eine Erneuerung nötig.

Von Christian Kunze