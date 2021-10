Ferienziel O-Schatz-Park: Wie der Park Groß und Klein verzaubert

Oschatz

Die erste Ferienwoche neigt sich dem Ende zu. Vorm Eingang zum O-Schatz-Park hört man zwischen dem Rauschen des Windes in den Ästen vor allem das Lachen der Kinder. Auch das gelegentliche Meckern von Ziegen trägt der Wind entgegen. Der Tier- und Freizeitpark ist gut besucht: „Unsere Gäste suchen hier Ruhe, Tiere und die Nähe zur Natur, aber natürlich auch Unterhaltung für ihre Kinder“, erklärt Katja Bachmann, Leiterin des O-Schatz-Parks. Und das finden sie hier auch. Alpakas, Esel, Erdmännchen, Vögel und Hamster – Groß und Klein können sich hier an über 30 verschiedenen Tierarten erfreuen.

Ein Vergnügen für Alt und Jung

Am Ziegengehege diskutiert Kathrin Fuchs (57) aus Gallschütz mit ihren Enkelinnen, warum denn wohl diese eine Ziege so kurze Hörner hat. Sie kommt aus Gallschütz, ihre beiden Enkelkinder Hella (9) und Ellie (4) wohnen hingegen in Dresden. „Seitdem wir Enkel haben, kommen wir immer hierher, wenn sie zu Besuch sind“, erzählt die stolze Oma. Hella beobachtet die Ziegen mit großen Augen. Ihr Lieblingstier im Park ist aber ein anderes: „Ich mag die Affen sehr gern. Die kommen auch oft raus aus ihren Häusern. Am besten finde ich aber die Ponys. Ich habe drei gesehen.“

Die kleine Ellie hat in der Zwischenzeit ihr Interesse an den Ziegen verloren und schaut beim Kaninchenstall vorbei. Von da aus geht sie vorbei am Reitplatz, wo man an Wochenenden im Sommer manchmal Ponys reiten kann, und weiter zum großen Spielplatz. Den findet auch Kathrin Fuchs besonders toll. „Da ist so viel Platz und die Kinder können schön spielen und sich austoben.“

Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus

Vom Spielplatz aus führt der Weg durch den Park vorbei an einer großen Karte Zentraleuropas, mit Deutschland in der Mitte. „Oh Schatz, wo kommst du her?“, steht darauf geschrieben. Auf der Karte sind viele kleine Nägel befestigt, die alle durch Fäden mit einem großen Herz verbunden sind: Oschatz. Die Karte zeigt: Zum O-Schatz-Park kommen Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland. Sogar nach Polen und in die Schweiz führen bunte Stricke.

Die Karte am Spielplatz verrät, dass viele Besucherinnen und Besucher für den O-Schatz-Park weite Strecken zurücklegen. Quelle: Fabienne Küchler

Auch Edelgard Herrmann (72) und ihr Mann haben für einen gemütlichen Spaziergang im Familienpark einen weiten Weg auf sich genommen. Die beiden kommen ursprünglich aus Chemnitz, sind aber vor vielen Jahren nach Nürnberg gezogen. Aus ihrer fränkischen Wahlheimat sind sie nach Oschatz gereist, um eine Bekannte zu besuchen. Ein Besuch im O-Schatz-Park stand ganz oben auf der Liste. „Es sieht alles so schön herbstlich aus hier. Besonders mit dem Teich ist es wunderbar idyllisch“, erzählt die Rentnerin, während sie den Blick auf den Teich und die sich darin spiegelnden Herbstfarben genießt.

Outdoor-Aktivitäten sind so beliebt wie nie

Der Familienpark erfreue sich besonders auch in der Ferienzeit großer Beliebtheit, so Katja Bachmann. „Wir sind ein kostenloses Angebot, das zieht natürlich viele Menschen an. Wir haben viele Besucherinnen und Besucher aus Oschatz oder die früher mal hier gewohnt haben, aber auch aus umliegenden Bundesländern wie Bayern und Thüringen. Wir stehen für Inklusion und Offenheit, jeder ist bei uns willkommen.“

Nicht nur der O-Schatz-Park wird von den Menschen gut und gern besucht. Seit der Corona-Pandemie wachse das Interesse an Aktivitäten im Freien in der Region Leipzig sehr, berichtet Daniela Kuhnert, Verantwortliche für die Region Leipzig der Leipziger Tourismus und Marketing GmbH. „Viele fahren nicht ins Ausland in den Urlaub und orientieren sich an Reisezielen in Deutschland. Wir haben viele Interessenten aus Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber auch aus Ländern wie Österreich, der Schweiz und der Niederlande, die sich jetzt verstärkt nach Angeboten im Leipziger Raum erkundigen.“

Von Fabienne Küchler