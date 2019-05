Oschatz

Nach einem Feuer in der Nacht zum Sonntag in der Straße Am Langen Rain in Oschatz ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Wie die Polizei berichtete, hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen ein Uhr beim Nachhause-Kommen Brandgeruch im Treppenhaus bemerkt. Als er gemeinsam mit seinem Vater im Keller nachschaute, bemerkten die beiden Qualm, der aus dem Gemeinschaftsraum kam. Sie alarmierten die Feuerwehr und setzten die anderen Hausbewohner in Kenntnis.

Brandort von Polizei versiegelt

Wenig später löschten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr den Brand, so dass es zu keinem größeren Schaden im Haus kam. Allerdings entstand Sachschaden im Gemeinschaftsraum und an den darin gelagerten diversen Gegenständen. Da die Polizei Brandstiftung vermutet, wurde der Brandort versiegelt.

Von lvz