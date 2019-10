Feuerteufel ist ein 36 Jahre alter Oschatzer

Oschatz

Wer ist denn nun der Feuerteufel von Oschatz, der in der Stadt wochenlang für Unruhe gesorgt hatte? Nachdem die Polizeidirektion Leipzig am Montagerste Informationen zum Täter heraus gegeben hatte, wurden am Dienstag weitere Details bekannt. „Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Mann aus Oschatz, der seit dem Frühjahr einsitzt“, sagte Polizeisprecher Alexander Bertram auf OAZ-Anfrage. Der Mann sei mittlerweile bereits verurteilt worden. Doch man habe ihm bisher nicht alle Taten nachweisen können. Er komme jedoch für alle drei Brandstiftungen in Oschatz in Frage. Der 36-Jährige soll Drogenkonsument und der Polizei bereits vor den Brandstiftungen wegen seines Drogenkonsums bekannt gewesen sein.

Drei leer stehende Gebäude angezündet

Der Feuerteufel soll in der Nacht zum 5. November 2018 einen Döner-Imbiss Am Langen Rain abgefackelt, eine Nacht später eine leer stehende Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Waagenfabrik an der Nordstraße in Flammen gesetzt und schließlich am 16. Januar dieses Jahres ein unbewohntes Haus am Miltitzplatz angezündet haben.

In der Ambrosius-Marthaus-Straße fahrlässige Brandstiftung

Für den Brand einer Lagerhalle in der Oschatzer Ambrosius-Marthaus-Straße am Abend des 21. Mai dieses Jahres, wodurch ein Schaden von rund 200 000 Euro entstand, kann der 36-Jährige indes nicht verantwortlich gemacht werden. Grund: Ende Mai saß er bereits hinter Gittern. Die Polizei ging in diesem Fall, bei dem unter anderem sechs Oldtimer, Medikamente und Medizintechnik zerstört wurden, von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Beamten schlossen nach der Brandnacht aus, dass jemand von außen in die Lagerhalle eingedrungen war und sie angezündet hatte.

Von Frank Hörügel