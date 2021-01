Feuerwache strahlt blau: Dahlener machen bei Facebook-Challenge mit

Dahlen/Oschatz

Die Dahlener Feuerwache ist blau – und zwar schon seit Mittwoch. Dass das Gerätehaus im Dunkeln blau beleuchtet wird, hat einen guten Grund: Die Heidestädter beteiligen sich an der bluelightfirestation Challenge (deutsch: Blaulicht-Feuerwache Herausforderung), die derzeit bundesweit über das soziale Netzwerk Facebook läuft.

bluelightfirestation challenge Gerätehaus Dahlen Quelle: Freiwillige Feuerwehr Dahlen

Der Dahlener Wehrleiter Kay Biedermann erläutert den Hintergrund der Aktion: Weil auch die Feuerwehren von der Corona-Pandemie stark betroffen sind – Dienste, Übungen und Vereinstätigkeiten können derzeit nicht stattfinden – soll mit der Aktion in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für das Ehrenamt gesetzt werden. „Das ist eine Geste, dass wir in dieser schweren Zeit zusammenhalten. Deshalb beleuchten wir unser Gerätehaus in Dahlen für eine Woche mit blauem Licht“ sagt Biedermann. Dafür wurde die normale Beleuchtung ausgetauscht, blaue LED-Lampen erhellen eine Woche lang das Gebäude.

Oschatz , Schmannewitz und Treptitz sind nominiert

Damit die Challenge möglichst viele Unterstützer findet, sollen die Teilnehmer drei weitere Kandidaten nominieren. Die Dahlener Löschkräfte (32 aktive Kameraden und 19 in der Alters- und Ehrenabteilung) wurde von der Partnerfeuerwehr in Rietberg vorgeschlagen und nominiert nun selbst die Freiwilligen Feuerwehren in Oschatz, Schmannewitz und Treptitz. „Weil wir mit diesen drei Feuerwehren öfter zu tun haben“, begründet Biedermann die Auswahl.

Aufwand für die technische Umrüstung zu groß

Die mit Abstand größte Feuerwehr unter den drei Kandidaten ist die in Oschatz. Doch die Feuerwache an der Venissieuxer Straße bleibt auch weiterhin nachts dunkel. „Wir freuen uns zwar über die Nominierung durch die Dahlener Feuerwehr, das Ganze ist schon eine feine Sache. Doch der Aufwand für die technische Umrüstung wäre für uns einfach zu groß“, sagt der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. In der Fahrzeughalle würden nachts lediglich die Ampeln rot leuchten. „Und da können wir ja nicht einfach blaue Blenden draufmachen“, so Natzke.

Von Frank Hörügel