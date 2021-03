Borna

Einen ekligen Einsatz mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bornitz am Montagabend absolvieren. Die Rettungskräfte waren gegen 17.30 Uhr im Einsatz, um Innereien von zwei größeren Tieren zu beseitigen, die am Wegesrand eines kleinen Wäldchens nördlich von Borna illegal entsorgt worden waren. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Bornitz wurden die Innereien, die in rote Säcke verpackt worden waren, an das Veterinäramt übergeben.

Von Frank Hörügel