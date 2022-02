Mügeln

Wenn der Mügelner Wehrleiter Norman Wolf aufzählen soll, welche Geräte auf dem neuen Fahrzeug seiner Wehr vorhanden sind und was man damit kann, braucht er einige Zeit. Er spricht dann auch von einer „rollenden Werkzeugkiste“. Aber wer hat schon einen Plasmaschneidgerät in selbiger?

Zuhause ist es eher selten erforderlich, 25 Millimeter dicke Stahlplatten zu zerschneiden. Zwar gibt es auf dem Rüstwagen, der Ende Januar auf den Hof der Mügelner Wehr rollte und am Dienstag von Landrat Kai Emanuel offiziell übergeben wurde, auch Bohrhämmer und Akkubohrschrauber, aber die nicht haushaltsüblichen Gerätschaften überwiegen eindeutig.

Leistungsstarke Pumpe an Bord

„An Bord sind unter anderem ein großes hydraulisches Rettungsgerät, eine Schmutzwasserpumpe, die 2500 Liter pro Minute fördert, eine Rettungsplattform, von der aus man sich zum Beispiel Zugang zum Fahrerhaus eines Lkw verschaffen kann“, zählt Norman Wolf auf. Zur Ausstattung des Rüstwagens gehört außerdem ein Rollgliss, der zur Rettung aus Höhen und Tiefen eingesetzt werden kann. „Mit ihm kann man 120 Kilogramm Last mit nur fünf Kilogramm Haltekraft bewältigen“, schwärmt der Wehrleiter.

Abschied von veraltetem Gerät

Gegenüber dem Equipment auf dem bisher genutzten Voraus-Rüstwagen (VRW) ist der jetzt nutzbare Gerätepool kein Schritt nach vorn, sondern ein Sprung. „Der VRW stammt aus dem Jahr 1992. Vieles von der Technik darauf stammt aus der gleichen Zeit und ist damit veraltet“, erklärt Norman Wolf. Mit der neuen Ausstattung sei man nun in der Lage, Aufgaben der schweren technischen Hilfeleistung zu bewältigen – und im Katastrophenschutz tätig zu werden.

Für den Katastrophenfall lernen

Übergabe Rüstwagen an Feuerwehr Mügeln Quelle: Axel Kaminski

Für diesen Zweck ist das Fahrzeug vom Freistaat Sachsen angeschafft worden. Es muss also samt Bedienung zum Einsatz rollen, wenn es in Sachsen einen Katastrophenfall gibt oder Sachsen sich an einem solchen Einsatz im Bundesgebiet beteiligt. Bis die Mügelner Kameradinnen und Kameraden darin mitwirken können, gehen noch ein paar Wochen in Land. „In den regulären Diensten werden wir alle Einsatzkräfte allgemein in die Technik einweisen. Die Maschinisten werden ab dieser Woche gesondert geschult und in der kommenden Woche das Bedienpersonal für verschiedene Geräte“, erklärt der Wehrleiter. Er rechnet damit, dass man das Fahrzeug Ende April in Betrieb nehmen könne.

Bürgermeister Johannes Ecke (FWG) erinnerte daran, dass schon bei seinem Amtsantritt 2015 die Rede davon war, so ein Fahrzeug in der Stadt zu stationieren. Deshalb habe man beim Bau der Fahrzeughalle in Niedergoseln einen zweiten Stellplatz vorgehalten, auf dem nun ein Tanklöschfahrzeug steht. Die Ankunft des neuen Rüstwagens in Mügeln vor knapp zwei Wochen sei von den Kameradinnen und Kameraden wie die Ankunft eines Babys gefeiert worden. Am stärksten hätten die Frauen ins Fahrerhaus gedrängt.

Kaolinwerk sponsert Spezialhandschuhe

Wehrleiter Norman Wolf stellt Dr. Thomas Wegner das neue Fahrzeug vor. Quelle: Axel Kaminski

Zur Übergabe eingeladen war auch Dr. Thomas Wegner. Der Betriebsleiter der Kemmlitzer Kaolinwerke hatte einen Satz spezieller Handschuhe für die 45 Einsatzkräfte finanziert. Diese erfüllen alle Anforderungen an Schutzausrüstung bei der Feuerwehr und sind zudem feinfühlig genug, um damit Werkzeuge bedienen und Schrauben halten zu können.

