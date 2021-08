Feuerwehr Wellerswalde kann ihren Oldtimer ersetzen

Wellerswalde

Der rote Lack ist ohne Kratzer, die Technik wird laufend überprüft, das Fahrzeug akribisch gepflegt. Kein Zweifel, die Wellerswalder Feuerwehrleute achten auf ihr Einsatzfahrzeug. Doch das alles kann nicht darüber hinweg täuschen, dass der Mercedes – die kurze Haube der Fahrzeugfront verrät es – so langsam in die Oldtimerklasse wechselt.

Fördermittelbescheid vom Landratsamt

Dass die Helfer des Ortes ein neues Fahrzeug brauchen, steht also außer Frage. Jetzt überreichte der 2. Beigeordnete Nordsachsens Jens Kabisch vor Ort den Fördermittelbescheid dafür.

Fahrzeug aus Sammelbestellung

Die Wellerswalder rücken damit dem neuen Löschfahrzeug LF 10 ein gutes Stück näher. „Das ist Teil einer Sammelbestellung, an der sich mehrere Kommunen in Nordsachsen beteiligt haben. 210 000 Euro gibt der Freistaat Sachsen für die Neuanschaffung dazu. Das LF 10 ist dann das Standardfahrzeug der heutigen Zeit“, kündigte Jens Kabisch an.

Platz für neun Helfer

Abgesehen von einem Wassertank und verschiedenen technischen Komponenten bietet das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – so die ausführliche Bezeichnung – Platz für neun Kameraden. „Den brauchen wir auch“, machte Ortswehrleiter Jens Gatter deutlich. Immerhin gebe es in Wellerswalde 44 aktive Mitglieder.

Einsatzbereitschaft ist gesichert

Eine beachtliche Zahl, die dafür sorgt, dass selbst während der üblichen Arbeitszeiten, immer ein Trupp im Notfall ausrücken könne: „Wir bekommen die Einsatzstärke immer hin“, bestätigte der Wehrleiter. Darüber ist auch Bürgermeister David Schmidt (parteilos) froh. Er erinnerte daran, dass vor Jahren die benachbarte Wehr in Leisnitz aufgelöst werden musste und damals der überwiegende Teil der aktiven Kameraden nach Wellerswalde gewechselt ist.

Bürgermeister David Schmidt (l.) bekommt den Förderbescheid von Jens Kabisch, 2. Beigeordneter des Landrates. Quelle: Jana Brechlin

Kontinuierlich in Wehren investiert

Das künftige Löschfahrzeug für die Ortswehr ist nach Bornitz und Zaußwitz die dritte Neuanschaffung dieser Art innerhalb der vergangenen Jahre. Grundlage dafür sei der Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde, so der Bürgermeister. Auch wenn schon seit Jahren die Notwendigkeit für den Kauf klar sei und Geld im Haushalt eingestellt werde, gehe es ohne Fördermittel nicht, denn am Ende wird das neue Wellerswalder Fahrzeug mindestens 350 000 Euro kosten.

Fahrzeug schon länger konfiguriert

Deshalb habe sich die Gemeinde Liebschützberg an der Sammelbestellung beteiligt. Schon seit Herbst vorigen Jahres würden die Abstimmungen, etwa zu Größe oder Ausstattung, laufen. „Das ist eine wichtige Vorarbeit, die keiner sieht“, machte Schmidt deutlich. Bis zur Lieferung wird es aber noch dauern, denn erst nach erfolgter Ausschreibung wird produziert.

Förderung nach Prioritätenliste

Für die bereitgestellten Fördermittel gebe es eine hohe Nachfrage, sagte der Beigeordnete Jens Kabisch. „Es gibt mehr Anfragen der Städte und Gemeinden als wir mit Fördermitteln bedienen können.“ Ausschlaggebend sei deshalb die Prioritätenliste für die Investitionen in die nordsächsischen Wehren. Der Landkreis unterstütze diese gern, betonte Kabisch. „Die Feuerwehren haben eine enorme gesellschaftliche Bedeutung über den Brandschutz hinaus“, fügte er hinzu.

Moderne Technik für Helfer

Der Liebschützberger Gemeindewehrleiter Mirko Rebholz sagte angesichts der bereits erfolgten und nun geplanten Neuanschaffungen in den Ortswehren, man habe ein gutes Stück aufgeholt und die Helfer mit moderner Technik ausgerüstet. Das bedeute oft ein Motivationsschub für die Wehren, so Jens Kabisch. Damit gibt es vor Ort offenbar keine Probleme: „Es kommen wieder junge Leute dazu, darauf kann man aufbauen“, meinte Bürgermeister David Schmidt.

Altes Fahrzeug soll versteigert werden

Etwas zum Ausbauen ist dann dagegen womöglich das alte Wellerswalder Feuerwehrfahrzeug. Wenn der neue Ersatz eintrifft, wird der Mercedes außer Dienst gestellt und soll auf einer Auktion versteigert werden, kündigte Bürgermeister David Schmidt an. Dass es dafür Interessenten gibt, daran hat er keinen Zweifel: „Das ist bei Weltenbummlern ein beliebtes Fahrzeug.“ Womöglich hat dann das Feuerwehrauto ein zweites Leben als individuelles Wohnmobil.

Von Jana Brechlin