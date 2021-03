Bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr werden bereits im jungen Alter die Vorschriften des Feuerwehrdienstes vermittelt. Dabei werden die Kinder und Jugendlichen mit der Technik, den Fahrzeugen und den Geräten vertraut gemacht. Außerdem werden auch Einblicke in die Gesetze zum Jugend- und Arbeitsschutz gewährt. Neben zahlreichen Ausbildungsthemen wird auch fleißig für den Wettkampfsport geübt. In mehreren Disziplinen können alle ihr Können unter Beweis stellen und gegen andere Jugendfeuerwehren antreten. Ein Highlight sind die verschiedenen Ausflüge oder eine Fahrt ins Zeltlager. In der Jugendfeuerwehr wird der Grundstein für eine spätere Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung gelegt.