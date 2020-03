Naundorf

Zu einem Brand in einer Scheune an der Stennschützer Straße mussten die Freiwilligen Feuerwehren Oschatz und Naundorf am Donnerstag kurz nach Mitternacht ausrücken. Nach Angaben des Oschatzer Wehrleiters Lars Natzke waren ein Sägetisch und Stroh in Flammen geraten. Der Eigentümer der Scheune habe schon mit dem Löschen begonnen. 13 Kameraden der Oschatzer und vier der Naundorfer Wehr konnten den Brand schließlich zügig löschen.

Von Frank Hörügel