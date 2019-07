Schönnewitz

Mehrere Feuerwehren der Gemeinde Liebschützberg sowie die Oschatzer Feuerwehr löschten am Dienstagnachmittag ein in Flammen stehendes Weizenfeld bei Schönnewitz. Zuvor hatten bereits mehrere Anwohner versucht, die Flammen mit Schaufeln zu bekämpfen. „Das Getreide an der Verbindungsstraße zwischen Lonnewitz und Borna geriet gegen 14 Uhr in Brand. Das Feuer ging vom Straßenrand aus, der Wind trieb die Flammen dann immer weiter in das Feldinnere“, berichtete Sebastian Dittert, Mitglied der Ortswehr Bornitz, die mit einem Fahrzeug vor Ort war. Ebenfalls alarmiert wurden Oschatz mit drei Fahrzeugen sowie die Wehren Schmorkau, Zaußwitz und Strehla. Letztere kamen jedoch nicht zum Einsatz.

„Das Feld war etwa zur Hälfte schon abgeerntet, so dass schlimmerer Schaden verhindert werden konnte“, so Dittert weiter. Nach knapp einer Stunde war das Feuer gelöscht und die rund 50 Einsatzkräfte kehrten in ihre jeweiligen Depots zurück.

Von Christian Kunze