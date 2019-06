Calbitz

Eine riesige Rauchwolke bei Calbitz sorgte am Sonntagnachmittag nach 16 Uhr für Aufsehen. Am Altenhainer Weg Richtung Reitstall war ein abgeerntetes Stoppelfeld in Brand geraten. Die Feuerwehren Wermsdorf, Luppa, Malkwitz, Collm und Lampersdorf rückten mit 60 Kameraden aus und konnten den Brand auf einer Fläche von rund fünf Hektar löschen. Laut Gemeindewehrleiter Lutz Frenzel war der Wind ein Problem, da er das Feuer immer wieder anfachte. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Von Frank Hörügel