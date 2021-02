Feuerwehr löscht brennendes Gewächshaus in Klötitz bei Oschatz

Klötitz

Ein Gewächshaus ist am Mittwochnachmittag auf einem Privatgrundstück im Dorf Klötitz (Gemeinde Liebschützberg) in der Straße Am Winkel in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren von Laas und Oschatz wurden kurz nach 15 Uhr alarmiert, rückten mit insgesamt etwa 20 Kameraden an und löschten die Flammen.

Ursache steht noch nicht fest

Gegen 16 Uhr war der Feuerwehr-Einsatz beendet, die Löschkräfte konnten ihre Schläuche wieder einrollen. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Als Brandursache gibt die Polizeidirektion Leipzig einen Defekt eines Betriebsofens an. Der Sachschaden wurde mit etwa 8000 Euro beziffert.

Von Frank Hörügel