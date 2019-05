Leuben

Der Feuerwehr kam am späten Dienstagabend die undankbare Aufgabe zu, für die Löschung eines nicht genehmigten Walpurgisnacht-Feuers im Oschatzer Ortsteil Leuben zu sorgen. Wie die Polizei berichtete, hatten Anwohner am Sportplatz Baum- und Heckenschnittreste sowie Äste zusammengetragen und ein Feuer entfacht. Das Feuer brannte laut Polizei auf einer Grundfläche von sieben mal elf Metern, die Flammen seien etwa vier Meter in die Höhe geschlagen. Vom zuständigen Ordnungsamt seien jedoch offene Feuer in der Region für diesen Abend nicht genehmigt worden, ausgenommen Feuer in der Feuerschale.

Leere Flaschen fliegen

Als die Feuerwehr anrückte, habe sich zwischen den zahlreich erschienenen Anwohnern und den Kameraden ein Disput entwickelt, so dass schließlich auch die Polizei kommen musste – zum Schlichten und um der Feuerwehr ihre Arbeit zu ermöglichen. Angesichts der Größe des Feuers und des Funkenfluges und der daraus resultierenden Gefährdung für die angrenzende Vegetation sei die Entscheidung zum Löschen endgültig gefallen und wurde mit Unterstützung der Polizei durchgesetzt – unter „Verstimmung der nicht erfreuten Anwohner“, wie die Polizei erklärte. So seien auch leere Bierflaschen nach den Einsatzkräften geworfen worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässigen Herbeiführens von Brandgefahr sowie wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Von lvz