Vermutlich Pyrotechnik: Garagendach fängt in Mügeln Feuer

Für die Freiwillige Feuerwehr Mügeln startete der Mai mit einem Einsatz: Gegen 23.49 Uhr schlugen die Funkmeldeempfänger der Ehrenamtlichen Alarm, eine Garage im Mügelner Blumenweg brenne.

Zur Galerie Tag der Arbeit: Unsere Bilder zeigen, der Feiertag endete für die Freiwilligen Feuerwehren Mügeln und Niedergoseln betriebsam.

Vermutlich durch Pyrotechnik war an einem Schuppen eine Kunststoffdachrinne in Brand geraten, beschrieb Stadtwehrleiter Ingo Fischer den Einsatzort auf OAZ-Anfrage am Sonnabend.

Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen, konnte jedoch schnell gelöscht werden, sodass nur ein Dachsparren beschädigt wurde.

Zu verdanken ist dies den 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mügeln und zehn Kameraden Niedergoselner Ortswehr, die jeweils mit drei Einsatzfahrzeugen ausgerückt waren.

