Feuerwehren aus Region Oschatz schicken Hilfsgüter in die Ukraine

Wermsdorf/Leipzig

Zwei Transporter und einen Anhänger, bis oben voll mit Hilfsgütern, haben Feuerwehren aus der Region für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Vom Leipziger Kohlrabizirkus aus wurden die Spenden dann per Lkw transportiert. Neben Ausrüstung und Technik hatten die Freiwilligen auch andere, dringend benötigte Sachen zusammengetragen.

Spendensammlung nach Bedarf

„Die Ukraine-Hilfe der Stadt Leipzig hat uns vorher eine Liste geschickt, mit genauen Angaben, was wirklich gebraucht wird, die haben wir über die Feuerwehren verteilt, damit wir auch zielgerichtet helfen können“, sagte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz Frank Reichel. So seien auch zahlreiche Konserven und haltbare Lebensmittel, außerdem Babynahrung und Hygieneartikel zusammengekommen. „Ich habe beim Transporter alle Sitze rausgebaut und die Sachen eingeladen und das Fahrzeug war voll bis unters Dach“, beschrieb er.

Große Resonanz auf Aufruf

Neben den Feuerwehren aus Wermsdorf, Collm, Luppa, Malkwitz, Lampersdorf und Mahlis hatten sich auch die Kameraden aus Oschatz, Mahitzschen und Ochsensaal sowie die Wacker-Werksfeuerwehr und die Helfer aus Krostitz an der Aktion beteiligt. „Bei uns im Gerätehaus wurden alle Spenden gesammelt und wir haben schnell gemerkt, dass die Resonanz wirklich groß ist“, freute sich der Wermsdorfer Wehrleiter Michael Jenetzky.

Technik für Kameraden

Man denke jetzt vor allem an die Feuerwehr-Kameraden, die während des Krieges in der Ukraine täglich im Einsatz sind und dafür sichere Ausrüstung brauchen. Deshalb wurden neben Einsatzkleidung auch Atemschutzgeräte oder Schläuche verschickt, so Jenetzky. Die Feuerwehr Krostitz habe gar einen Tragkraftspritzenanhänger mit kompletter Beladung beisteuern können. „Wir sind allen dankbar, die mitgeholfen haben, so viele Spenden auf den Weg zu bringen“, betonte er.

Spenden direkt versandfertig

Das unterstrich auch Frank Reichel: „Das war eine tolle Gemeinschaftsaktion und wir hoffen, dass wir damit zumindest ein bisschen helfen können“, so der Chef des Kreisverbandes. Beeindruckend sei dabei auch die gute Organisation in Leipzig gewesen: „Unsere Spenden wurden sofort auf bereitgestellte Paletten verladen und direkt versandfertig gemacht. Durch den professionellen Ablauf wurde abgesichert, dass nicht unnötig Zeit und Kraft verwendet wird, sondern die Hilfe schnell weitergeleitet werden kann“, beschrieb er.

Von Jana Brechlin