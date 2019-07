Canitz/Strehla

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oschatz, Cavertitz, Bornitz, Zaußwitz und Treptitz haben am Dienstagabend dabei geholfen, Einwohner des Ortes Canitz bei Riesa vor den Flammen zu retten. Die Feuerwehrleute aus der Region Oschatz wurden um 18.42 Uhr alarmiert, als der Brand eines Getreidefeldes auf einer Fläche von 50 Hektar an der Pochraer Straße außer Kontrolle geraten war. „Das war eine sehr kritische Situation“, schätzte der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke am Mittwoch ein. Die Flammen seien vom Wind über die Straße getrieben worden, hätten hier Lauben in Brand gesetzt und auch Wohnhäuser beschädigt. Die Einwohner von mehreren Häusern hätten evakuiert werden müssen. Es habe verletzte Einwohner und auch Feuerwehrleute gegeben. Laut Natzke überstanden die 27 Einsatzkräfte aus Oschatz die Löschaktion zum Glück unbeschadet. Nach Angaben der Integrierten Regional-Leitstelle Dresden waren insgesamt 120 Feuerwehrleute im Einsatz.

Wohnung in Strehla ausgebrannt

Von Canitz aus mussten die Oschatzer Kameraden um 21.10 Uhr zum nächsten Einsatz eilen. In Strehla war ein Wohnhaus in Brand geraten. „Die Wohnung in der zweiten Etage war komplett ausgebrannt“, sagte Natzke. In der Wohnung seien ein Vater mit seinem kleinen Jungen gewesen. Das Kind habe eine Rauchgasvergiftung erlitten.

