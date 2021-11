Feuerwehren bei Einsatz im Tiergehege Schöna

Schöna

Der spätherbstliche Himmel über Schöna ist trüb, die Wolken hängen tief. Nur vereinzelt sieht man Leute vor die Tür gehen. Doch dann zerreißt das Geheul einer Motorsäge die Stille über dem beschaulichen Ort. Der Lärm kommt aus dem Tiergehege. Schon von weitem sieht man das Einsatzfahrzeug der Buchaer Wehr in der Einfahrt stehen. Aber keine Sorge, es gibt weder ein Feuer, noch einen Notfall-Einsatz. Trotzdem: Die Kameraden sind hier, um zu helfen. Sie haben ihre Übungseinheit kurzerhand ins Tiergehege verlegt, um dort die jüngsten Sturmschäden zu beseitigen.

Mit Technik und Muskelkraft waren die Helfer im Einsatz. Quelle: Jana Brechlin

Erleichtert beobachtet Kenneth Schmidt das Geschehen. Der Familienvater wohnt gleich nebenan und ist zudem im Verein, der das Tiergehege betreibt, engagiert. Die meisten Aufgaben erledigen eine Handvoll Leute mit viel Einsatz. Als aber beim jüngsten Sturm eine alte Weide auseinander brach und zur Hälfte im Teich landete, waren die Mitglieder ratlos.

Stamm und Äste mussten zunächst zerkleinert werden. Quelle: Jana Brechlin

„So etwas schnell zu erledigen, übersteigt unsere Möglichkeiten. Dazu haben wir weder die Leute, noch die Technik“, räumt er ein. Aber schön sah es eben auch nicht aus, zudem stellte die nun schon sehr gefledderte Weide eine Gefahr da. „Beim nächsten Sturm wäre die womöglich völlig umgeknickt“, sagt Kenneth Schmidt und verweist auf das direkt angrenzende Gehege. „Da wäre der Zaun dann auch hinüber gewesen. Das hätte für uns immer noch höhere Kosten bedeutet.“

Gemeinsam gelingt die Arbeit. Quelle: Jana Brechlin

Andererseits ist der Verein als Pächter des Geländes dafür verantwortlich, dass es in Ordnung gehalten und für Besucher sicher ist. Hilfe kam nun von mehreren Ortswehren. Auf Vermittlung aus dem Gemeindeamt trafen sich ein gutes Dutzend Kameraden plus Helfer zum Ausbildungseinsatz im Tiergehege. Neben Einsatzkräften aus Bucha-Zeuckritz waren auch Feuerwehrleute aus Klingenhain, Schirmenitz und Außig vor Ort. Aus gutem Grund: Denn die Wehren mit Nähe zu Dahle und Elbe sind mit einem Boot ausgegrüstet, das bei Bedarf auch auf dem Teich in Schöna zum Einsatz kommen könnte.

PS-starke Unterstützung

Doch zunächst reichen Motorsäge und PS-starke Unterstützung durch ein Quad aus, um den Sturmschäden zu Leibe zu rücken. Da heult erst die Kettensäge, bevor der Motor des Quads hochtourt. Die Tiere nebenan zeigen sich davon völlig unbeeindruckt. Rot- und Damwild dreht seine Runden und die Wildschweine stöbern stoisch im Boden ihres Geheges.

Die Wildschweine im Tiergehege. Quelle: Jana Brechlin

Stück für Stück werden die großen Äste zerlegt, bevor mit dem Seil die Baumteile aus dem Wasser gezogen werden. Routiniert sind die Feuerwehrleute im Einsatz und so wird der Haufen am Ufer immer größer. „Was hier in kurzer Zeit geschafft wird, ist toll. Mich freut es wirklich, dass wir diese Unterstützung bekommen“, sagt Kenneth Schmidt vom Tiergehege-Verein.

Ausflugsziel für Einwohner und Gäste

Wehrleiter Andreas Biebert aus Bucha winkt ab: „In so einer kleinen Gemeinde muss man sich gegenseitig helfen. Das Tiergehege ist ja nicht nur für die Schönaer da, sondern ein Ausflugsziel für alle Einwohner und natürlich für Gäste.“ Er sei jedenfalls froh, dass sich schnell genügend Leute für den gemeinsamen Einsatz gefunden haben.

Immer wieder unterbricht er das Gespräch und fasst selbst mit an. Allen technischen Hilfsmitteln zum Trotz – manchmal muss es schlichtweg Muskelkraft richten. Und so packen die Männer wie beim Tauziehen gemeinsam an und hieven Teile der abgebrochenen Krone aus dem Wasser.

Einmal jährlich gemeinsam Üben ist Pflicht

Abgesehen davon treffen sich die Cavertitzer Ortswehren einmal jährlich zu einer Übung. „Das muss sein. Wenn im Ernstfall alle Kräfte gebraucht werden, ist es wichtig, dass wir uns kennen und aufeinander verlassen können“, erklärt Andreas Biebert.

Das Tiergehege ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Quelle: Jana Brechlin

Durchaus noch Unterstützung durch neue Helfer oder Sponsoren würden sich die Mitglieder des Schönaer Tiergehege-Vereins wünschen. Füttern, Rasenmähen, Reparaturen... „Bei uns gibt es immer genug zu tun“, sagt Kenneth Schmidt. Schließlich wolle man die Anlage, zu der auch ein Spielplatz gehört, unbedingt erhalten. „Das ist eine kleine Attraktion in der Region und bei Besuchern sehr gefragt. Das haben wir gerade in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich gemerkt“, erzählt er.

Von Jana Brechlin