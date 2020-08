Feuerwehren löschen Brand auf dem Liebschützberg bei Oschatz

Oschatz/Liebschütz

Sirenenalarm mitten in der Nacht in Oschatz: Am Sonnabend um 1.52 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz alarmiert und zur Unterstützung auf den Liebschützberg gerufen. Nach Angaben des Liebschützberger Gemeindewehrleiters Mirko Rebholz war am Wegesrand eine etwa 30 Quadratmeter große Fläche in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehren aus Laas, Bornitz, Zaußwitz, Gaunitz-Terpitz und Oschatz eintrafen, war das Feuer laut Rebholz schon weitgehend gelöscht. Nach Angaben des Oschatzer Wehrleiters Lars Natzke waren aus Oschatz drei Fahrzeuge mit zwölf Kameraden im Einsatz. Nach einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder abrücken.

Von Frank Hörügel